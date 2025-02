Simeone: «No pienso en cómo va a salir el árbitro, sino en cómo salimos nosotros»

Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este viernes de que no está pensando «en cómo va a salir el árbitro», César Soto Grado, en el derbi ante el Real Madrid, tras el comunicado del conjunto blanco del pasado lunes, sino en cómo saldrá su equipo contra un rival del que reiteró sus «grandísimas individualidades» y del que espera un inicio «con mucha fuerza y determinación».

«No estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino en cómo vamos a salir nosotros al partido, esperando poder hacer un partido en consecuencia de los que venimos haciendo en este último tiempo y sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival con grandísimas individualidades. Tendremos que estar muy atentos a eso», expresó el técnico, cuyo equipo ha ganado 19 de sus últimos 21 encuentros entre todas las competiciones.

«Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, a un rival que arranca con mucha fuerza y mucha determinación en el empezar del partido, que, con espacios y sin espacios, individualmente son muy buenos y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», continuó el preparador argentino, que esquivó cada pregunta acerca de la polémica de toda la semana en torno al arbitraje del sábado, a raíz de la reclamación del Real Madrid tras la derrota por 1-0 ante el Espanyol.

No habló de la posible influencia del citado comunicado de su rival sobre el árbitro en el derbi de este sábado. «Pensamos en el partido que tenemos que hacer. Sabemos de sus grandes individualidades como equipo y buscaremos hacer el partido que queremos hacer», contestó primero el técnico.

Tampoco de si debería ser sancionado el club blanco por ese comunicado. «Estoy centrado en el partido, discúlpeme. Ustedes, posiblemente, necesitan más respuestas de todo este tipo de polémicas que siempre aparecen en los partidos importantes. De parte mía, personalmente, estoy centrado en el partido», respondió.

Ni sobre los mensajes del propio Atlético. «Miraré la televisión hoy para relajarme y estaré de la misma manera que Carlo», dijo con las mismas palabras de su homólogo Ancelotti. Ni tampoco de la reacción del resto de clubes en contra de la queja del Real Madrid: «Habría que preguntárselo a la gente que se ha juntado a hacer el comunicado y ha transmitido eso».

«Claro que vamos a ir con el autobús, obvio»

Sí bromeó de nuevo Simeone, como el pasado martes tras el triunfo por 5-0 ante el Getafe, con el «claro que vamos a ir con el autobús, obvio», al estadio Santiago Bernabéu, antes de abordar las cuestiones deportivas y de preparación para el derbi de este sábado, en el que el Atlético se propone asaltar el liderato de LaLiga, un punto por detrás del Real Madrid.

«Todavía no hemos hablado puntualmente de lo que necesitamos para el partido, hemos elegido que se recuperen bien (los jugadores), que estén de la mejor manera y ya este sábado, cuando nos encontremos a la tarde, seguramente definiremos dónde nos vamos a encontrar en el partido, sabiendo que nos enfrentamos a un rival con grandísimas individualidades y que eso lo hace peligrosísimo, y con todo el contexto que sabemos que nos vamos a encontrar para estar preparados para hacer el partido que queremos», dijo.

Más allá de la elección de los nombres para el once, Simeone entiende el partido al completo, en «interpretar lo que sea más importante para el equipo y, en consecuencia, mostrarlo con los que inician y no solamente con los que inician. Me imagino un partido de 95, 96 minutos que necesitamos estar preparados para todo lo que pueda suceder», afirmó.

«Para eso influye un todo, que es quién empieza y quién después puede continuar el partido en la imaginación que uno tiene», continuó el entrenador argentino, que no reveló su apuesta para la alineación inicial, pero sí remarcó la trascendencia de Pablo Barrios, con el que ensayó este viernes como suplente.

«Pablo es un jugador importantísimo para nosotros. Un chico joven, con el proceso de todos los chicos jóvenes que tienen que atravesar y lo está atravesando. Lo necesitamos. Tiene ritmo de juego, puede jugar de interno, de medio, en banda… Es un jugador que nos da diferentes herramientas dentro de nuestro equipo y claro que va a ser importante para el equipo. Seguro», repasó Simeone, que habló también de Rodrigo de Paul y Samuel Lino, que apuntan a la titularidad, y de Alexander Sorloth, que empezaría como suplente.

«De Paul ha logrado transmitir lo que vimos en la selección argentina en el Mundial y en todo su proceso en la selección y convertirlo acá en el Atlético de Madrid de la mejor manera. Posiblemente, antes lo había hecho a espacios separados y ahora tiene una continuidad que todos la vemos y nosotros la podemos disfrutar, porque es un jugador muy importante en el equipo, con mucha personalidad, jerarquía y visión de juego», destacó.

De Lino, goleador tres veces en los últimos cuatro encuentros, señaló que «cuando un chico juega bien, lo está haciendo bien, hace goles y participa en el ataque colectivo del equipo, se ve».

«Él está en esa línea ascendente en este último tiempo, compitiendo con Conor (Gallagher), que tiene otras características diferentes, que aporta mucho más desde la parte de recuperación de pelota y de equilibrio del equipo. Estamos viendo quién empieza», dijo.

Y habló de Sorloth, autor de once tantos en este curso. «Los números están hablando por sí solos. Ha tenido algún espacio que no ha podido competir porque tenía una lesión hace poco, pero lo necesitamos muchísimo. Es un jugador que nos aporta cosas diferentes a todos los delanteros que tenemos y es compatible con cualquier momento diferente del partido que sea necesario. Él está pronto para entrar y poder hacerlo de la mejor manera, así que esperamos su mejor versión, como lo está haciendo», resaltó. EFE/ir