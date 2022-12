Simeone: «El entrenador es el que está fallando más que otras cosas»

Majadahonda (Madrid) – A 13 puntos del liderato del Barcelona y fuera de la Liga de Campeones, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asumió este miércoles su responsabilidad, porque es él quien está «fallando más que otras cosas» en esta temporada, apeló a la unidad y a la «fuerza» de cada «pata» del club, y reconoció que el equipo «necesita las cualidades» de Joao Félix.

«Venimos de una temporada hasta hoy de mala a regular o de regular a mala. Eso no creo que pase por nombres, porque son más o menos los mismos de la temporada pasada y muy parecidos a los chicos que salimos campeones (en 2020-21). Faltan Trippier, Suárez… Entonces, la base de los titulares está. Están Giménez, Savic, Hermoso, Carrasco, Lemar, Koke, Llorente, Correa, Joao, sumamos a Griezmann, a Morata, defensivamente a Reinildo… Yo creo que el entrenador es el que está fallando más que otras cosas», admitió.

«Viendo que hemos llegado cinco futbolistas a la final del mundo, de los cuales tres han jugado muchísimo (Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul y Nahuel Molina), tenemos un gran plantel», dijo antes el técnico, en el foco por el devenir de su conjunto en este curso, alejado de las expectativas que despertó el pasado verano.

«Posiblemente, el que no está dando, digamos, lo que hay que dar es el entrenador, porque futbolistas buenos hay. Joao fue sensación en el Mundial, Carrasco y Witsel han sido titulares varios partidos de Bélgica… Tenemos jugadores importantes y soy yo el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en la Liga», añadió.

Y apeló, una vez más, a la unión de todos los estamentos del club, cuando fue preguntado por qué percibe de la directiva del Atlético, tras la posibilidad, según ‘El Chiringuito’, que le plantearon los dirigentes de la entidad de salir en este mercado de invierno. «Mientras nosotros hemos estado y estamos con las cuatro patas firmes, la gente, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico, nos hacemos fuertes», contestó.

«Necesitamos en las cuatro patas esa fuerza, porque los hemos demostrado en muchísimos años y esperamos poder continuar de la misma manera que hemos convivido en estos once años», continuó el técnico, que alineará a Joao Félix como titular ante el Elche, en la vuelta a la competición de este jueves en LaLiga Santander, aunque su futuro apunte a otro club.

«Joao tiene talento y el equipo necesita de sus cualidades«

«Es que no hay ninguna confirmación de esto que vos comentas (de que el atacante portugués se vaya en este mercado de enero). Vivo en el día a día y trato de resolver las situaciones y las circunstancias que me toca resolver. Tengo que resolver el partido contra el Elche e intentaré jugar con la gente que creo que puede ganar ese partido, que eso sí es lo importante de todo», abundó el técnico.

«A mí lo que me importa es el equipo y él es un jugador importante para el equipo. Si logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo, en los primeros partidos del Mundial será importantísimo porque tiene condiciones, talento y el equipo necesita de sus cualidades», continuó Simeone, que mantiene una «relación buena de trabajo» con Joao Félix.

«Desde mi lugar, desde que estoy acá en el club, más allá de algunas diferencias que siempre puede haber en las personas, porque no podemos de estar de acuerdo en todo y sí tenemos diferencias con muchísimas personas que hemos convivido estos años, siempre he buscado lo mejor para el club hasta el mismo día que esté yo o que estén los jugadores que me han tocado dirigirlos. Dar el máximo de todos y exprimir el máximo de todos», expresó.

El entrenador, a la vez, no habló de Borja Iglesias, por el que supuestamente se ha interesado el Atlético en el caso de que se vaya Joao Félix: «Me conocen, saben que no hablo de los chicos que no están acá en el club y me manejo sacando lo mejor de lo que tenemos nosotros acá en casa». AG