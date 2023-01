Siguen condenas por agresión verbal a una empleada del SANAA, piden investigación y despido del gerente

Tegucigalpa – Luego que circulara en redes sociales el vídeo donde el gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Leonel Gómez agrede verbalmente a una empleada de esa dependencia, las reacciones contra ese suceso no se han hecho esperar.

El propio funcionario dijo que el hecho ocurrió a mediados del año pasado y en el video que aparece la joven Estefany Núñez inicialmente fue un exabrupto de su parte, pero que se arrepiente y pide olvidar el suceso “ofrezco una disculpa pública por lo ocurrido”.

Hoy grupos afines a Libertar y Refundación (Libre) se apersonaron a las instalaciones del SANAA, para protestar y exigir la renuncia del funcionario. Incluso tres féminas que se vieron agraviadas con la agresión se presentaron al Ministerio Público para interponer una denuncia contra Gómez.

Merlin Eguiguren, directora Visitación Padilla, señaló que la conducta del gerente del SANAA es inaceptable; no hay nada que justifique esa forma irrespetuosa, vulgar y grosera contra el personal, los delitos no se resuelven pidiendo disculpas, sino se enfrentan en los tribunales, no es un asunto de disculpas, que sea quitado del cargo.

Doris Gutiérrez designada presidencial, dijo es preocupante la violencia contra las mujeres manifestada en espacios privados, públicos y hasta en ambientes laborales como el que ha circulado en las redes. Estos funcionarios deben ser separados de inmediato de sus cargos. Basta ya No más femicidios.

Yohana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, cuestionó ¿dónde está la Fiscalía de la Mujer? ¿Dónde está Secretaria de la Mujer? ¿Dónde están las ONG Feministas? Dónde está la presidenta Xiomara Castro? Exigimos investigación al Ministerio Público y menciona en su publicación a las Naciones Unidas y Embajada Americana.

Bartolo Fuentes, diputado de Libertad y Refundación por el departamento de Yoro, zona norte de Honduras, dijo “pedimos al gerente que renuncie antes de ser destituido. Las compañeras no estaban de acuerdo en actos irregulares y por esto la agresión, él estaba molesto por la denuncia de actos irregulares en su gestión».

La doctora en sicología, Issis Romero, comentó “tipejos que se marean con una pequeñita dosis de poder y creen tener el derecho de pisotear a sus subalternos. La violencia contra las mujeres es un cáncer social que debemos perseguir, señalar y castigar con todo el peso de la ley.

Scherly Arriaga, diputada por el Partido Libre en Cortés, reaccionó “ningún acto de violencia es tolerable, es urgente la aprobación de la Ley Integral contra las Violencias hacía las mujeres. Erradicar la violencia es una tarea de todos. Sanciones y el peso de la ley para los agresores. No más impunidad”. JP