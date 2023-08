Sigue el espectáculo en el CN y tres bancadas se retiran de la sesión

Tegucigalpa- El triste espectáculo en el Congreso Nacional sigue, una vez más se suspendió la sesión tras el desorden protagonizado por los parlamentarios en insurrección, el ruido impidió el desarrollo de la agenda y las bancadas tuvieron que retirarse.

-No se puede hacer una labor legislativa el CN se ha convertido en una changoneta, expreso la diputada Espinoza.

En ese sentido los diputados del Congreso Nacional de las bancadas opositoras decidieron levantarse en señal de protesta y de inmediato se detuvo la sesión legislativa, pero después prosiguio la misma practicamente solo con la bancada de Libre.

El diputado Carlos Umaña confirmó que las tres bancadas se retiraron de la sesión ya que no se escuchaba nada “y somos responsables en no aprobar algo que definitivamente no se entiende la lectura”.

La mayoría de los diputados del PSH abandonan la sesión legislativa de este martes tras el bullicio de los nacionalistas.

El congresista añadió que, tras abandonar la Cámara, los diputados se desplazaron al área de la cafetería

Por su parte la diputada Maribel Espinoza, expresó “me siento mal porque venimos aquí a hacer una labor legislativa de lo cual se ha convertido en una changoneta».

Los nacionalistas continuaron la insurrección legislativa y se presentaron con pancartas en las que expresaban ¡Libre Nunca Más¡

PITOS Y PITORETAS EN EL CN



Continúa Insurrección Legislativa de la Bancada del Partido Nacional

Mientras los pitos y trompetas ensordecedoras, volvieron a sonar al punto de que se hizo imposible escuchar cualquier lectura que se hiciera desde la mesa de la junta directiva, y los diputados se vieron obligados a salir.

Distintos sectores de la sociedad lamentan el espectáculo que se da de forma recurrente en el Legislativo, cuando Honduras requiere de tantas leyes y reformas en beneficio del pueblo. LB