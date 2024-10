Si tratan de usurpar los curules de nuevo “habrá una reacción fuerte” sin violencia, afirma diputado Villeda

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda dijo este miércoles que si de nuevo se pretende usurpar los curules de parlamentarios en el hemiciclo legislativo “habrá una reacción fuerte” sin violencia para defender la democracia.

Así reaccionó el veterano congresista luego que en la sesión del martes, varias sillas de exdiputados de Libre y ahora liberales, fueron usurpadas por suplentes contando con la venia del titular de ese poder del Estado, Luis Redondo.

[LEER] Con la venia de Redondo, suplentes usurpan los curules a dos diputados calixtos

El legislador liberal calificó como “un acto de desesperación” del Partido Libre y la junta directiva del Congreso Nacional, lo acontecido en la sesión de pleno del martes.

“Cuando se dan cuenta que son insignificantes y que tienen menos votos reaccionan de esa manera. La democracia escoge a sus diputados y los vota, les da mandato y representación que no pueden ser despojados por la junta directiva”, expresó.

Acentuó que “tienen miedo a reunir a los representantes del pueblo, la democracia es eso, que se reúnan los que fueron electos por el pueblo para defender sus intereses. Ellos ya lo saben y deben aceptar la realidad, si tratan de usurpar los curules habrá una reacción fuerte sin llegar a la violencia”, dijo.

En otro apartado, Villeda dijo desconocer detalles de la Ley de Justicia Tributaria porque la misma no ha llegado a las manos de los parlamentarios. Es importante que la hagan llegar a todo el pleno porque muchas veces lo hacen con los jefes de bancadas, pero no estos no informan a la totalidad de los legisladores.

Señaló que Libre y la junta directiva del CN tienen miedo a discutir en el pleno la Ley de Empleo Parcial que presentó el Partido Liberal.

Puntualizó que ahora que se reorganice la bancada del PL con las nuevas incorporaciones solicitará mediante una moción de orden que sea el pleno el que decida sobre la Ley de Empleo Parcial.

Sobre las incorporaciones de diputados de Libre al PL, refirió que la enseña centenaria se siente mejor y los jóvenes están recordando que muchas de las conquistas que ahora goza el país son gracias a las administraciones liberales.

Enumeró entre esas conquistas: la reforma agraria, seguro social, derechos laborales, construcción de represas, impulso a las telefonías, entre muchas más.

Concluyó que “tanto el Partido Liberal y las democracias del mundo han tenido épocas buenas y malas, pero cuando surgen esos personajes que se siente por encima de la ley, entonces hay hombres y mujeres dispuestos a luchar por los valores democráticos”. JS