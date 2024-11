Si no se tiene votos para Ley de Colaborador Eficaz, en enero se puede volver a someter dice diputado

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), German Altamirano considera que no se puede tildar al oficialismo de estar agotando las opciones para que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Para el caso, el parlamentario dijo que “con elevar a rango constitucional a la CICIH eso no impide que venga o no la venga la CICIH, ahí no hay ninguna quema de cartucho porque aunque no se elevó a rango constitucional eso no significa que no se pueda firmar el convenio”, afirmó.

Altamirano indicó que aunque este año ya no se pueda volver a presentar la intención de ley de elevar a un rango constitucional a la CICIH, si se pueden presentar las otras propuestas que están en el debate como son la Ley de Colaborador Eficaz y la figura del querellante adhesivo para la CICIH.

Y agregó que si tampoco se logran los 65 votos necesarios para su aprobación, estos pueden ser presentados nuevamente en enero próximo.

Como se recordará, la aprobación de la Ley de Colaborador Eficaz es una de los requisitos de las Naciones Unidas para traer la misión internacionales anticorrupción, pero Altamirano dijo que “si no se tuvieran los votos ahorita, eso no impide el proceso de firmar el convenio para que venga la CICIH”.

«Ya estamos terminando julio, en lo que se firma el convenio con Naciones Unidas y venga la CICIH, si no se tuvieran los votos, en ese extremo ya de aquí en enero se puede volver a someter ya teniendo la CICIH aquí en Honduras», dijo. VC