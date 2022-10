Si no se elige nueva CSJ, podría haber un golpe de Estado, vaticina líder del Partido Nacional

Tegucigalpa – Aunque de acuerdo a la Constitución de la República, entre tanto no se elija a los nuevos magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia, los que ejercen el puesto en la actualidad deberán continuar, pero esto podría derivar en un golpe de Estado, de acuerdo al criterio del líder del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo.

“El presidente del Congreso es quien debe dialogar con todos los sectores adentro para buscar los consensos para elegir una nueva Corte, sino de acuerdo con la Constitución seguirá la actual Corte hasta que se elija una nueva y ahí puede haber una crisis de Estado hasta un golpe puede haber en un momento dado”, declaró el líder nacionalista a periodistas del noticiero TN5.

Reflexionó que en la actualidad existen muchas situaciones delicadas como la solicitud de legitimar la Junta Directiva del Congreso Nacional.

“Puede llegar a ser un momento crítico para Honduras y terminar con la democracia”, advirtió el simpatizante del partido opositor en el país centroamericano.

Consideró que en la actualidad podría existir una persecución o amenazas en contra de los diputados del Partido Nacional para que exista un cambio en la votación del Congreso Nacional sobre la elección de magistrados para integrar la nueva Corte.

“Tenemos que estar muy claros que el Partido Nacional tiene el poder para que no haya una nueva Corte”, enfatizó.

En ese contexto, dijo que de no existir un acuerdo el Partido Nacional no vota y se abstiene, pero “la elección de la nueva Corte no existe”.

No obstante, al no existir una elección de la nueva Corte puede derivar en un golpe de Estado en algún momento dado.

El anterior escenario solo va a terminar con la democracia en el país centroamericano, sentenció el líder del opositor Partido Nacional. (PD)