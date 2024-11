Si no se aumenta producción TLC con China no tendrá ventajas, prevé economista de Cohep

Tegucigalpa – Desde que se inició las relaciones comerciales con China, no se han visto los resultados esperados o aún son muy limitados, y mientras no haya mejoras en los sectores productivos no habrá ventajas con el TLC, apuntó el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kafati.

Recordó que las relaciones comerciales entre ambos países ya existían antes del establecimiento formal de vínculos diplomáticos, pero los beneficios derivados de esta nueva etapa han sido escasos.

Kafati destacó que, a pesar de la promesa de inversión por parte de China, hasta ahora no se han materializado los recursos necesarios, ni en el ámbito público ni en el privado. Asimismo, mencionó la falta de ayudas de cooperación en áreas cruciales para el desarrollo del país.

En términos comerciales, Kafati señaló que antes de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, Honduras ya exportaba alrededor de 10 millones de dólares a este país, mientras que importaba 100 millones, lo que refleja una relación de 1 a 10.

Advirtió que, sin un TLC bien negociado de forma técnica, esta brecha podría aumentar aún más, perjudicando la balanza comercial de Honduras.

Además, Kafati calificó como un error la decisión de Honduras de abandonar su TLC con Taiwán antes de resolver completamente la situación con China. En particular, subrayó el impacto negativo que esta medida ha tenido en la industria del camarón, que ha experimentado pérdidas económicas y de empleos significativas.

Finalmente, Kafati hizo un llamado a fomentar la producción nacional y a crear estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático, los cuales han afectado la producción agrícola. Según él, sin una mejora en la producción interna, Honduras no estará en condiciones de competir eficazmente bajo los términos de los TLC existentes y futuros. LB