Si no quieren violencia, no provoquen al pueblo, reacciona ministro de Planificación sobre ataque a miembro del PN

Tegucigalpa – El ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado se refirió al suceso violento que dejó con herida con arma blanca en el cuello de un simpatizante nacionalista a manos de un seguidor del Partido Libre. “Si no quieren violencia, no provoquen al pueblo”, dijo.

El funcionario, muy activo en redes para responder a los opositores políticos, mencionó que a uno de los mártires de la Resistencia –Pedro Magdiel– le metieron 67 puñaladas y nadie dijo nada, más bien aplaudieron como foca.

“No apoyamos la violencia, siempre nos paramos al lado de las víctimas. Examinen ustedes lo que andan diciendo, entonces quizá reflexionen”, expresó el funcionario del gobierno de Xiomara Castro.

Cuestionó que “realmente los enajenados son los nacionalistas, que, a pesar de la gran robansina que hicieron durante doce años, aún los siguen. ¿No estarán enajenados esos que creen en gente como este dirigente que ni siquiera tiene mil palabras en su vocabulario? Cuánto daño le hicieron ustedes a Honduras, bestializaron la educación, y usted es la mejor prueba de ello. Sigan tratando mal al pueblo, provóquenlo”.

Salgado remató su mensaje afirmando que “nadie olvida los héroes caídos en la resistencia a manos de los criminales que les obedecían a ustedes. Nadie olvida que importaron paramilitares y sicarios desde Colombia y fueron entrenados por fuerzas de Israel. No le pido vergüenza a este muchacho, porque para ser bipartidista hay que eliminar eso de la mente. No apoyamos la violencia como ustedes, pero no les tenemos miedo ni se los tendremos jamás”.

Este sábado se registró un incidente en el municipio de Langue, en el departamento de Valle, en el que un militante del Partido Libertad y Refundación (Libre) atacó a un simpatizante del Partido Nacional. JS