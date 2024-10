Si no hay acuerdo político, no habrá sesiones en el CN, reitera diputado Sarmiento

Tegucigalpa- La parálisis legislativa difícilmente tendrá avance en lo que resta del 2023, ya que el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, reiteró que “hasta que no haya un acuerdo político firmado, no habrá sesiones en el Congreso Nacional”.

El hecho de llegar a sesiones sin acuerdos previos puede llevar a una mayor confrontación y no se alcanzan los votos en temas importantes y eso crea desgaste, por ello ya no se convocará hasta que los consensos sean reales, agregó.

“Lo que no queremos es convocar a sesiones y que vayamos a ver una confrontación o una conflictividad en la que no alcancemos los votos, eso no puede seguir sucediendo, eso nos desgasta a todos como Congreso Nacional”, expuso.

Seguidamente, hizo un llamado a sus compañeros de Cámara, exhortándoles a dar respuesta como clase política a la población, poniéndose de acuerdo en los principales temas del país.

Finalmente, insistió que quien convoque a sesión es un tema visto, porque ya diputados de todas las bancadas en distintas ocasiones han reconocido la Comisión Permanente. LB