Si me sancionan por tener libre criterio, seré feliz de ser expulsado: Rolando Barahona

Tegucigalpa – El diputado Rolando Barahona, manifestó que está dispuesto a ser expulsado como miembro del Partido Nacional por tener un criterio propio en la búsqueda del bien común de los hondureños.

“Si me van a juzgar, si me van a castigar, me van a sancionar por tener un libre criterio, yo soy feliz de ser expulsado y con mucha alegría acepto esta expulsión”, declaró Barahona.

Señaló que tener un criterio propio, diferir de las opiniones y la libertad de expresión es un derecho que tienen las personas y de tener conciencia.

Barahona se presentó este lunes a la segunda audiencia de descargo en el Tribunal de Honor del Partido Nacional para determinar si es expulsado de esta institución política.

Las instituciones, las leyes y los partidos son instituciones dictatoriales e incluso neofascistas, consideró el congresista por el departamento de Comayagua.

Comentó que expuso las razones por las que votó a favor de la derogación del decreto 100-2021 que garantizaba permanencia a los maestros interinos y los del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).

Hablar de una masacre laboral es una descripción exagerada, negó que despidos masivos de maestros Proheco y afirmó que se garantizó beneficios, argumentó.

“He votado a favor de lo que considero que es mejor para Honduras y no es justo que una institución política que ponga primero sus intereses que las del pueblo”, conjeturó.

El legislador nacionalista, lamentó que las preguntas que le hicieron en el Tribunal de Honor pretendan que lo vena como un villano “cuando en realidad estoy viendo el bien mayor”.

Expresó que la política tradicional debe cambiar porque se ha enfocado en buscar los intereses partidarios.

“Yo considero que las cosas y los tiempos han cambiado, para mí un buen nacionalista es alguien que no solo se preocupe por la gente de su partido, pero que se preocupe primero por toda Honduras”, enfatizó.

Remarcó que, si será expulsado por tener un criterio propio, por buscar el beneficio mayor y bien común de todos los hondureños, lo aceptará con alegría. AG