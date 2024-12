Si Jorge Cálix cumple con los requisitos será inscrito, afirma Carlos Zelaya

Tegucigalpa – “Si él -se refiere a Jorge Cálix- cumple con los requisitos para ser inscrito, su movimiento será inscrito sin ningún problema y eso se lo puedo garantizar”, expresó este lunes el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

En esos términos se refirió Zelaya ante una eventual precandidatura en Libertad y Refundación (Libre) por parte del diputado Jorge Cálix.

Agregó que Cálix fue impulsado por él, “lo llevé a Olancho y lo presenté ante los simpatizantes de Libre. Él tiene todo el derecho de participar aunque sus últimas posiciones ya pareciera que él ya no es de Libre, se alinea más con el discurso de la oposición”.

[LEER] Colectivos protagonizan zafarrancho en CCG

Justificó que los colectivos de Libre se formaron en la calle al calor de la protesta, sin embargo dijo que la intervención en el Instituto de la Propiedad fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro para investigar supuestos actos de corrupción y no existen órdenes para despedir al personal.

“Ella -la presidenta- habla de 1,000 millones de lempiras que no se sabe qué pasó con ellos, y esa es la labor en primer lugar de la junta interventora, además que se quiere hacer un proyecto masivo de titulación de tierras que no ha podido funcionar desde el IP y no la comprendemos”, expresó el también hermano de Mel Zelaya.

Hizo un llamado a los empleados que mantienen las tomas en el IP para que abandonen las acciones de protesta porque como dice el dicho el que nada debe nada teme.

El precandidato Jorge Cálix ha denunciado a la máxima dirigencia de su partido por negarse a autorizar ante la Unidad de Política Limpia que pueda abrir una cuenta bancaria para justificar los gastos de campaña. JS