Si JOH está preso en Nueva York, no sé por qué insisten en perseguirme: Ricardo Ramírez del Cid

Tegucigalpa – José Ricardo Ramírez del Cid, exdirector de la Policía Nacional, manifestó este viernes que no entiende cómo sigue siendo objeto de persecución en Honduras, si ya el expresidente Juan Orlando Hernández, está preso y extraditado en Estados Unidos (EEUU).

Ramírez del Cid habló ampliamente en Radio América donde aseguró que es inocente y que en la acusación en su contra se dicen cosas que no son ciertas, porque en su momento regresará al país para demostrar su inocencia.

“Todo esto es un encauzamiento judicial arbitrario porque yo no he cometido ningún delito, de lo que se me acusa no existe, pero ya sabemos por dónde van. No entiendo si Juan Orlando ya está preso en una cárcel de Nueva York para que me siguen persiguiendo. No comprendo por qué siguen recibiendo órdenes”, señaló.

Dijo que la Fiscalía General de República debería actuar de oficio contra las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), porque desde ahí se permitió un golpe de estado en 2009 y la instalación de una, narco dictadura que aún tiene sometido al país centroamericano.

Asimismo, aseguró que en algún momento cuando haya personas correctas y objetivas en las instituciones de justicia regresará al país para demostrar su inocencia, porque asegura que ese delito por el que lo acusan ni siquiera existe en la legislación hondureña.

“No he hablado todavía con mis apoderados legales sobre este caso de aseguramiento definitivo, pero no es cierto lo que están diciendo que se trata de 40 bienes que son de mi propiedad”, insistió el exjerarca de la Policía Nacional de Honduras.

Sostiene que estas acciones en su contra son parte de las consecuencias de la narcodictadura, que todavía opera en el país, por lo que considera que las nuevas autoridades puedan desmontarla para que no haya una justicia selectiva.

Este viernes el Ministerio Público ejecutó la Operación Némesis VII y esta vez ordenó el aseguramiento de 40 bienes del exdirector policial, José Ricardo Ramírez del Cid y de su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell.

Según investigaciones de la Fiscalía en un periodo de 10 años –entre 2007 y 2016, Ramírez del Cid, realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras. En ese contexto el Ministerio Público solicita la privación definitiva del dominio. JP