Si impacta un fenómeno tropical en estos momentos nos inundamos todos en el Valle de Sula, dice jefe de patronatos

Tegucigalpa – El representante de la confederación de patronatos de Honduras, Marco Antonio Baday expresó que si en estos momentos impacta un fenómeno tropical se inunda todo el Valle de Sula porque no se han hecho los trabajos requeridos en los bordos.

Relató que en el norte de Honduras y diferentes partes del país se encuentran bastante preocupados por la construcción de los bordos, especialmente en esta temporada ciclónica.

Apuntó que hay 300 mil familias que serían afectadas directamente producto de las inundaciones en el caso de no repararse los bordos.

Baday refirió que con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Octavio Pineda se logró definir una ruta para identificar las zonas más críticas y poder intervenirlas de manera directas, sin embargo la situación es preocupante por los procesos burocráticos dentro del Estado y la población vulnerable necesita respuestas inmediatas.

Clamó para que las autoridades centrales procedan a reparar los bordos agrietados especialmente en la zona del Ramal del Tigre, entre Puerto Cortés y Tela, bajos de Choloma, Villanueva y los campos bananeros colindantes con San Pedro Sula.

El representante de los patronatos dijo que en el caso en las próximas semanas impacte un fenómeno natural “nos inundamos todos en el Valle de Sula porque la red de bordos no ha sido reparada hasta este momento, hay disposición de hacerlo, han tenido dos años y medio, pero hay que recalcar que no se ha invertido y no se ha hecho ningún trabajo”. JS