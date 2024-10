Si ha CICIH no viene, nos va pasar una factura enorme: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El Partido Nacional salió por voto de castigo, en ese caso fue por corrupción, a nosotros (Libertad y Refundación) nos puede pasar por promesas incumplidas, vaticinó el diputado Jorge Cálix previo a su lanzamiento como precandidato presidencial.

Cálix dijo que a su lanzamiento asisten personas que quieren que las cosas cambien, “que no estamos conformes con el orden actual de cosas. No estamos pensando en seguir con la división que hoy mantienen unos pocos”, dijo al agregar que Honduras no saldrá adelante con ofensas, insultos, “una casa dividida no avanza”.

El aspirante a la candidatura presidencial del partido en el poder dijo que su movimiento está hecho para todos los indignados que siguen esperando la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), “esperábamos que se instalara en 100 días, pero todavía no ha venido, han pasado 26 meses y el pueblo hondureño lo reclama”.

Cálix recordó que “hay promesas incumplidas, hay temas pendientes” y enlistó además de la llegada de CICIH, la segunda vuelta, la reforma la ley orgánica del Congreso Nacional, la aprobación del referendo revocatorio, se prometió derogar las ZEDEs, más no se ratificó.

“Son promesas incumplidas y si nosotros no le cumplimos a la gente vamos a tener consecuencias”, dijo además que la gente detecta la hipocresía. VC