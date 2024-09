“Si esto es un ejercicio para abolir la extradición, mejor ni sueñen”: Jorge Cálix

Tegucigalpa- Como una falta de transparencia calificó el diputado Jorge Cálix, lo sucedido en las últimas horas en el Congreso Nacional y advirtió que si es un ensayo para quitar extradición eso no se permitirá.

En una declaración pública en su cuenta de redes sociales, criticó el proceder de la cámara legislativa al no permitir la discusión adecuada de una moción sometida a consideración.

«Primero no nos dan la palabra para discutir una moción que sometieron a discusión, (si no van a discutir una moción, no la someta a discusión); y luego sacan a los medios para que no estén presentes en la discusión de un tema que no requiere una votación a puertas cerradas», expresó el Diputado Cálix.

El tema en cuestión, según Cálix, se relaciona con la ratificación del tratado con Nicaragua que garantiza la salida de Honduras al Océano Pacífico a través del Golfo de Fonseca.

Afirmó no conocer a ningún hondureño que esté en contra de esta ratificación, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de llevar a cabo la votación en secreto y sin la presencia de medios de comunicación.

Extradición

«¿Por qué sacar a los medios? ¿Por qué hacer esta votación a puerta cerrada?», cuestionó Cálix en su declaración.

Además, el diputado hizo alusión a la posibilidad de que esta falta de transparencia esté relacionada con un intento de abolir la extradición, sugiriendo que tal acción no sería aceptada por la sociedad.

«Si esto es un ejercicio para abolir la extradición, mejor ni sueñen», concluyó Calix.

La declaración del diputado Cálix ha generado debate y llamados a la transparencia en el proceso legislativo, así como también ha suscitado interrogantes sobre la naturaleza y motivación detrás de la votación a puerta cerrada.LB