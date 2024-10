Semiparalizada capital no conoce de alivio vial

Tegucigalpa – Pese a que la capital se encuentra semiparalizada a causa del largo asueto de la Semana Morazánica, no conoce de alivio vial.

– La zona del Anillo Periférico a la altura del desvío Las Mateo registra una enorme tráfico este miércoles.

Así lo reportaron usuarios de redes sociales que utilizan el bulevar Kennedy y el Bulevar Centroamérica donde a causa de reparaciones la calle muestra denso tráfico vehicular en todo momento.

Los capitalinos se quejaron ya que ni en Semana Morazánica pueden gozar de fluidez vehicular.

Denso tráfico vehicular se reporta este miércoles en las salidas de la capital hondureña pic.twitter.com/OcrIm4q3SX — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 2, 2024

Los burócratas que gozan de vacaciones desde el viernes pasado ya abandonaron en su gran mayoría la capital por motivos turísticos.

Entre tanto, el sector privado inicia el largo asueto a partir del mediodía de este miércoles.

Lo anterior provoca que la capital está semiparalizada y en años anteriores incluso hasta calles desoladas dan muestra de ello.

Sin embargo, este año, el tráfico vehicular no da tregua y no conoce de asueto para los capitalinos que ahora deben presupuestar una hora o más de tiempo adicional para poder trasladarse a sus centros de trabajo y de estudio.

Cabe mencionar, que algunas calles mostraron esta mañana un alivio vial respecto a lo cotidiano cuando no se trata de asueto.

No obstante, la capital ya no conoce de alivio vial y cada día se sumerge más en el caótico y cotidiano denso tráfico vehicular, un problema sin solución para las autoridades que solo aplican medidas paliativas, pero no una solución concreta. PD