Seguimos haraganeando porque junta directiva del CN no convoca: Diputada del PN

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Belinda Pavón dijo hoy que en el Congreso Nacional siguen haraganeando porque la junta directiva no convoca, aunque han pasado 15 días desde que finalizó el receso legislativo de medio año.

“Cuando ellos quieren hacer las cosas para bien de ellos, sí convocan, y tenemos que estar allí porque es nuestra obligación, pero cuando ellos no quieren, ahí están con una directiva, que se reúnen solo ellos y la directiva permanente solo era en junio, ya en julio deberíamos estar en pleno”.

Asimismo, señaló que muchos sectores quieren presentar sus proyectos, “pero no lo atienden y eso es preocupante porque si un pueblo lo eligió, la esperanza está en nosotros, pero nosotros seguimos haraganeando pero no es por culpa de nosotros, son ellos los de la junta directiva que no quieren entender que hay mucho por hacer, que ellos prometieron y no han cumplido”, afirmó.

“Seguimos de vacaciones, sin que nosotros queramos. La oposición somos más de 70 diputados y nosotros el martes nos vamos a presentar”, dijo la diputada suplente de Jorge Zelaya. VC