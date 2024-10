Se va condenar y expulsar a la iglesia por decirles las verdades al Gobierno, cuestiona diputada nacionalista

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, refirió este domingo, luego de que el canciller Eduardo Enrique Reina arremetiera contra el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, por pedirle a la mandataria Xiomara Castro que no sea sorda al clamor del pueblo, que las iglesias son la voz del pueblo.

“¿Ahora qué sigue?”, cuestionó la parlamentaria al agregar que si se va a “condenar y expulsar a la iglesia por decirles las verdades el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

En su mensaje colgado en la red social X, Díaz señala que “aunque al arzobispo le pongan palitos en los ojos para abrirlos, la realidad no cambia, Xiomara Castro no solo es sorda sino indolente a la mísera realidad que vive el pueblo hondureño, incapaz de lograr el bienestar, a dos años de gobernar sigue con el mismo llanto y excusas”.

La diputada opositora también indica que no es cierto que la pobreza se haya reducido, como lo aseveró recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que apunta una reducción de la pobreza de 10 puntos.

Asimismo, Díaz indicó que “la migración avanza, no hay empleo, no hay salud, no hay inversión, no hay seguridad, NO hay comida, el pollo no está a L. 7.00”. VC