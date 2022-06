Se requiere un proceso diferente a los anteriores para una CSJ imparcial, recalca dirigente obrero

Tegucigalpa – Se necesita una Corte Suprema de Justicia (CSJ), que responda a los intereses del país e imparta justicia de forma imparcial, para ello se requiere un proceso con transparencia diferente a los anteriores, dijo este viernes el dirigente obrero José Luis Baquedano.

El dirigente obrero, aseguró que las centrales obreras no tienen compromisos y han actuado de forma transparente en los procesos de selección de la Junta Nominadora y reiteran su compromiso de seguir haciéndolo.

«Las centrales obreras solo tienen compromiso con el pueblo y los trabajadores», acentuó.

En ese sentido, dijo que la clase obrera quiere igual que todo el pueblo hondureño un proceso transparente que permita escoger a los mejores hombres y mujeres para la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no me prestaría a una cosa de esas (manipulación) y espero que los demás compañeros que representan las centrales obreras no se vayan a prestar a eso, estar confabulados con un gobierno o un partido aquí tenemos que ver el tema de país si realmente queremos a Honduras”, enfatizó.

Refirió que en el pasado se han cometido muchos errores en el proceso que se deben de reconocer y no se puede seguir haciendo lo mismo porque se tendrán los mismos resultados.

Responsabilizó principalmente a los partidos políticos de repartirse los magistrados 8 a 7 como si “se tratara de ganado”, porque la Junta Nominadora propone 45 candidatos, pero de ahí vienen las componendas políticas.

Entonces a final de cuentas el problema siempre es que al final la selección queda en manos de políticos no de la Junta Nominadora.

Finalmente, rescató que en los nuevos proyectos de ley que se han presentado al Congreso Nacional, se pueda hacer una verdadera veeduría tanto nacional como internacional; así como la modalidad de auto propuesta, y quizá así se pueda garantizar un verdadero proceso.LB