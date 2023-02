Se penalizará a especuladores y no se descarta nuevo congelamiento de precios, anuncia ministro de SDE

Tegucigalpa – Ante el constante incremento de precios en los productos de la canasta básica el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, no descartó este lunes en repetir medidas impositivas.

Según el funcionario, no hay explicación alguna para el incremento a los precios en productos como huevos, carne de pollo y frijoles, entre otros.

Anotó que todo es producto de la especulación, recordó que lo mismo ocurrió el año pasado cuando hubo una ola especulativa y se procedió a investigar y se comprobó, que las variables a las que se atribuían los altos costos no eran verdaderas y por ello se procedió al decreto de congelamiento e imposición de multas.

Al consultarle a Barquero por otras medidas que podría tomar SDE, contestó “que lo mismo” investigar y comprobar cómo están los precios.

“Si nuevamente vemos que no hay una explicación en cuestión de costos para los aumentos vamos a tener que volver a penalizar, por especulación”, remarcó.

En cuanto a un nuevo congelamiento, no fue claro, pero no descartó la posibilidad y dijo que aún no ha recibido una nueva instrucción de parte de la presidenta Xiomara Castro.LB