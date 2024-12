Se ha levantado polvo innecesariamente, dice ministro de Gobernación sobre solicitud de documentos a ONGs

Tegucigalpa – El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, consideró que se ha “levantado polvo innecesariamente” con la solicitud de documentos y requisitos a las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

“Siento que ha levantado polvo innecesariamente, es algo que se cumple todos los años”, dijo el funcionario a periodistas.

Manifestó que solo se está cumpliendo los lineamientos a la Ley de Organización de Sociedades Civiles de que estos presentes los documentos correspondientes a estados financieros, junta directiva, estatutos y todos los demás.

Confirmó que algunas ONGs han presentado información que no es correcta ni coincide con la que está en la Secretaría de Gobernación y Justicia.

Hay una actualización permanente en la base de datos y lo que queremos es que las organizaciones de sociedad civil estén debidamente representadas ante el Estado hondureño, argumentó.

Vaquero dijo que en el pasado había ocho mil ONGs funcionando de manera legal, pero que hay algunas que tuvieron que llamarle la atención porque no presentan estados financieros actualizados.

Sobre los cuestionamientos de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), respondió que el temor procede por el informe de corrupción que se levantó y que hubo algunas críticas.

Nosotros no podemos eliminar ninguna ONG porque no somos entes juzgadores, no podemos eliminar personería jurídica, solo aquellos que nunca actualizaron, concluyó. AG