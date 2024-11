Se avizora incremento de la violencia política en Honduras

Tegucigalpa– Honduras atraviesa un ambiente político tenso a medida que se acercan las elecciones primarias, con un preocupante aumento de la violencia tanto verbal como física, lo que despierta la preocupación de que estos eventos puedan incrementarse.

Organizaciones civiles y líderes de opinión han hecho un llamado a los partidos políticos, en especial al partido Libertad y Refundación (LIBRE), para que promuevan la cordura entre sus militantes y reduzcan los discursos que fomentan divisiones.

Es fundamental que los liderazgos llamen a la calma y desactiven cualquier tipo de hostilidad que atente contra la integridad de los ciudadanos y la estabilidad del proceso electoral, han coincidido analistas.Asimismo, se espera que las autoridades policiales actúen con firmeza, pero también con respeto a los derechos humanos para contener posibles enfrentamientos.

Interpone denuncia

La precandidata a diputada Sara Zavala por el Partido Nacional denunció la noche del lunes una agresión por parte de una turba del Partido Libertad y Refundación (Libre), ante el hecho violento, diferentes sectores se han pronunciado y la fémina interpuso la denuncia ante las autoridades de seguridad correspondientes, tras la violencia política que recibió.

El hecho sucedió en un hotel capitalino donde se presenta la documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de movimientos que participarán en las elecciones primarias.

La política salió a dar declaraciones con su nariz ensangrentada y acusó a simpatizantes de Libre.

Ante el ataque registrado contra la fémina, este día se interpuso una denuncia a la fiscalía de turno (CORE 7).

“Hemos comparecido ante esta unidad para interponer la denuncia por el delito de lesiones en mi contra tras las agresiones recibidas en la noche de ayer”, declaró a periodistas.

Relató que ella se presentó al CNE junto a varios precandidatos a diputados y alcaldes para presentar planillas.

Al salir del evento fuimos agredidos por supuestos simpatizantes del Partido Libre, quienes empezaron a proferir palabras soeces, insultos y posteriormente a lanzar objetos, contó.

Seguidamente, manifestó que los simpatizantes de Libe lanzaron un cono que se utiliza para temas de vialidad, pero que le impactó en su rostro causándole lesiones.

Sara acudirá a Medicina Forense para que le realice una evaluación para dictaminar la gravedad de la lesión.

Evaluación en Medicina Forense

Indicó que después de interponer la denuncia, acudirá a Medicina Forense para que le realice una evaluación para dictaminar la gravedad de la lesión.

Zavala anheló que haya una pronta respuesta de las autoridades para que el caso no se duerma y no quede en la impunidad, es momento de sentar precedente y hagan las investigaciones.

La democracia no puede implicar violencia

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, expresó su pesar por la agresión sufrida por la precandidata a diputada Sara Zavala, del Partido Nacional, durante los actos de inscripción de movimientos políticos. En declaraciones públicas, López condenó los hechos y llamó a la reflexión sobre el impacto de la violencia en el proceso democrático.

“Lamentamos mucho lo sucedido. La democracia no puede implicar violencia cuando los demás no están de acuerdo con nosotros, y mucho menos en un ambiente en el que pretendemos celebrar los preparativos para los comicios de 2025. No podemos decir que somos productores de paz cuando estamos violentando a los demás. No se predica con el ejemplo”, subrayó López.

La agresión, atribuida a colectivos del Partido Libre, ha encendido nuevamente el debate sobre la convivencia política en el país. López hizo un llamado a la calma y al respeto mutuo, recordando que los procesos electorales deben ser una oportunidad para fortalecer la democracia, no para debilitarla con actos de violencia.

Condenan agresión

El precandidato presidencial del movimiento Papi a la Orden del Partido Nacional (PNH), Nasry Asfura, a través de su cuenta de X condenó la agresión a la precandidata a diputada de ese instituto político, en el marco de la entrega de planillas de movimientos.

Por su parte, el jefe de bancada en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, posteo en su cuenta de X que “mi solidaridad con nuestra hermana nacionalista y pre candidata a diputada Sara Zavala agredida por las turbas violentas de Libre , Libre sigue sembrando odio y división en la familia Hondureña, desde casa presidencial eso predican día a día odiar al que piensa diferente a ellos, jamás entendieron que el pueblo les dio el apoyo para resolver los problemas del País , ñangaras tienen los días y las horas contadas en un año el pueblo les dirá #LibreNuncaMas”.

Otra dirigente de las bases del nacionalismo, escribió en sus redes “me pronunció ante este acto repudiable no puede seguir la violencia contra Las Mujeres promoviendo violencia política estamos en contra de cualquier acto de violencia, exigimos a nuestras autoridades ponga un alto a estos actos de intimidación y quién lo promueva”.

Sectores sociales y defensores de derechos humanos reiteran la importancia de que todas las acciones sean llevadas a cabo dentro del marco de la ley, subrayando que la democracia hondureña no puede permitirse más retrocesos debido a actos de violencia.

Finalmente, los generadores de opinión recuerdan que la responsabilidad es compartida: los partidos políticos deben predicar con el ejemplo y no dar pie a más odio y división entre hondureños y las instituciones del Estado deben estar preparadas para prevenir incidentes que incluso pueden terminar en tragedias que luego se pueden lamentar. IR