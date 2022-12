Samsung Electronics recibe el premio SEAL de Sostenibilidad Empresarial 2022 por la reutilización de plásticoque se destinaría al océano

SEÚL- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que la compañía fue nombrada ganadora de los premios SEAL de Sostenibilidad Corporativa 2022 por transformar redes de pesca desechadas en un material reciclado de alto rendimiento para dispositivos Galaxy.

Cada año, producto de evaluaciones realizadas por un panel de expertos en las áreas de sustentabilidad y medioambiente, social y de gobernanza (ESG), los premios SEAL reconocen las iniciativas de sustentabilidad más impactantes y las principales empresas que impulsan el progreso ambiental. Samsung recibió el premio SEAL de productos sostenibles, que honra a los productos inspiradores especialmente diseñados que mueven y cambian el mundo de una mejor manera.

«Nos sentimos honrados de recibir el Premio SEAL al Producto Sostenible 2022 por nuestros esfuerzos para promover diseños de productos más circulares y hacer más con menos en lo que respecta a los desechos plásticos del océano», dijo Sungsun Park, EVP y Head del Equipo de I+D Mecánico de MX Business en Samsung Electronics. “Samsung se compromete a continuar nuestro camino hacia la sostenibilidad y a liberar la escala, la innovación y el espíritu de colaboración abierta de la empresa para ofrecer acciones climáticas aún más tangibles”.

“La asombrosa cifra de 640 000 toneladas de equipos de pesca se abandonan en el océano cada año, atrapando y enredando la vida marina y dañando los arrecifes de coral. Aplaudimos a Samsung por transformar la serie de teléfonos inteligentes Galaxy para combatir este desafío ambiental”, dijo Matt Harney, Fundador de los premios SEAL.

Las redes de pesca desechadas son uno de los plásticos más extendidos e invasivos que se encuentran en los océanos y representan una grave amenaza para la vida marina y nuestro planeta. Samsung incorporó por primera vez redes de pesca desechadas recicladas con la serie Galaxy S22 y, desde entonces, ha utilizado el material en diseños en todo el ecosistema Galaxy, incluso en tabletas, computadoras portátiles y auriculares. Al colaborar con organizaciones afines, Samsung creó un nuevo material a partir de plástico reciclado que se destinaría al océano y mantuvo sus altos estándares de calidad.

Esta innovación es parte de la visión de sostenibilidad de Samsung MX, Galaxy for the Planet, que describe el viaje de la empresa para tomar medidas climáticas tangibles en las operaciones comerciales globales y los ciclos de vida de los productos. A través de Galaxy for the Planet, Samsung se esfuerza por desarrollar e incorporar materiales reciclados en todos los productos nuevos, eliminar los plásticos de un solo uso en los empaques de los teléfonos móviles, lograr un consumo de energía en modo de espera cero para todos los cargadores de teléfonos inteligentes y desviar todos los desechos de los vertederos para 2025.

(ir)