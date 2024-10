Salvador Nasrralla, es el primer paracaidista del Gobierno, gracias a Dios que se va: Héctor Zelaya

Tegucigalpa- En medio del panorama político nacional, la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla ha generado diversas reacciones. Entre ellas, las declaraciones del secretario privado Héctor Zelaya, quien calificó a Nasrralla como el primer paracaidista en el gobierno cobrando sin trabajar.

En sus declaraciones, Zelaya expresó su agradecimiento por la decisión de Nasralla de abandonar su cargo, calificándolo como «el primer paracaidista que tenía el gobierno que se vaya a trabajar en política».

Asimismo, Zelaya destacó que hay satisfacción generalizada en el Congreso Nacional ante la renuncia de Nasralla, señalando que muchos han expresado que «ya era tiempo» de que tomara esa decisión.

Además, hizo referencia a una canción popular que cantaba su progenitor el coordinador de Libre Manuel Zelaya Rosales, para ilustrar su punto, enfatizando que Nasralla, aunque había anunciado su partida, todavía no había tomado medidas concretas para abandonar su posición.

“El presidente Zelaya cuando empezó con esto cantaba aquella canción, No me amenaces, que en una de sus partes decía porque estás que te vas que te vas y no te has ido”, enfatizó Zelaya.

El secretario privado también aprovechó la oportunidad para criticar la supuesta falta de rendimiento laboral de Nasralla, quien en sus palabras estuvo cobrando un salario sin trabajar, en contraste con ellos que han trabajado toda su vida, anotó.

Finalmente, Zelaya instó a Nasralla a aprovechar su salida del cargo para involucrarse activamente en la política y trabajar de manera cercana con la población, una actividad que él y otros miembros del gobierno han llevado a cabo durante toda su vida política.LB