Salvador Nasralla: «Los corruptos pagarán por sus crímenes en esta o en la otra vida»

Tegucigalpa – El precandidato presidencial del movimiento interno Vamos Honduras del Partido Liberal, Salvador Nasralla, arremetió contra la corrupción en Honduras y advirtió que quienes cometen delitos no quedarán impunes.

«Si los políticos creen que una vez que matan a alguien o una vez que roban aquí se acaba todo, están muy equivocados. Hay una vida eterna. En esta o en la otra vida, los corruptos van a pagar por sus crímenes y abusos», afirmó.

Nasralla enfatizó que, como cristiano, actúa con ética, pero señaló que mientras la administración gubernamental continúe con personas deshonestas, la situación del país no cambiará. «Mientras los partidos políticos estén encabezados por gente que no tiene ética ni moral, y si en la Corte Suprema de Justicia también hay gente sin moral para castigar a los corruptos, la situación no cambiará», sentenció.

Llamado a presidenta Xiomara Castro por el Tratado de Extradición

El precandidato reiteró su llamado a la presidenta Xiomara Castro para que recapacite sobre la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos antes del 27 de este mes (la fecha de vencimiento es el 28 del presente mes). Es un grave error eliminar este tratado, y las consecuencias serán nefastas para el país, advirtió.

Dudas sobre la tecnología en las elecciones

Nasralla también se refirió a las dudas que existen en torno al uso de la tecnología en las próximas elecciones. «El problema en Honduras es que el 27% de los centros de votación no tienen conectividad, y eso puede afectar los resultados», alertó el político.

Seguidamente, señaló que teme un posible fraude debido a que el sistema electoral sigue operando bajo condiciones «primitivas» para mantener a la población en pobreza. «La razón por la que no hay conectividad es porque los mismos corruptos quieren seguir gobernando», sostuvo.

En cuanto a su compromiso con el Partido Liberal, Nasralla reafirmó su intención de fortalecerlo de cara a las elecciones de este año, sin embargo, dijo que “aprendí que los acuerdos políticos no tienen ningún valor, y mi palabra vale más que cualquier firma. Firmé un acuerdo con Manuel Zelaya y con Xiomara Castro pensando que las firmas valen, pero ahora simplemente digo que voy a unirme y a proteger el Partido Liberal para que sea el que gobierne en Honduras a partir de 2026″, concluyó. LB