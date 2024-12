Salvador Nasralla anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de Honduras

Tegucigalpa – Por cuarta vez el político Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República de Honduras.

En un mensaje en sus redes sociales, Nasralla se dirigió a la nación con un mensaje contundente, en el que afirmó su compromiso con el pueblo hondureño y su determinación de llevar a cabo una campaña electoral que promete cambios significativos para el país.

«Vos me conoces, sabes que yo sí cumplo. Llevo más de 50 años trabajando honestamente. No soy perfecto, también he cometido errores, pero ellos traicionaron la confianza del pueblo. Los pusimos para quitar a JOH (expresidente Juan Orlando Hernández), y los quitaremos para salvar Honduras», declaró Nasralla, refiriéndose a los desafíos políticos recientes y su histórica oposición al anterior gobierno.

Nasralla subrayó que su alianza es con el pueblo hondureño y que esta vez va hasta el final. Agregó que no existe ningún impedimento legal para que él sea candidato a la presidencia de la República.

“Por eso hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de la República de Honduras. Estoy rodeado de los mejores expertos para aumentar el empleo, reducir la pobreza y acabar con la delincuencia y la corrupción. Con la ayuda de Dios los vamos a derrotar. Cuento con vos y vos contás conmigo», afirmó.

El líder del PSH, conocido por ya en la arena política tanto en partidos propios como en alianzas políticas, destacó que su equipo de campaña está conformado por expertos en diversas áreas clave para el desarrollo del país.

Asimismo, prometió implementar políticas efectivas para generar empleo, reducir la pobreza y combatir la delincuencia y la corrupción, problemas que han afectado a Honduras durante muchos años.

La candidatura de Salvador Nasralla promete una contienda electoral intensa, marcada por su retórica de cambio y su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el bienestar del pueblo hondureño, aunque no especificó en qué partido se colige que lo hace en su actual partido PSH, dejando de lado la posibilidad de integrar las filas del Partido Liberal. LB