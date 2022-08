Sesal contratará 86 galenos cubanos, mientras se enfrenta al Colegio Médico

Tegucigalpa- La confrontación entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud se agudiza por el tema de la contratación de galenos procedentes de Cuba, el ministro Manuel Matheu confirmó que contratarán 86 profesionales cubanos.

-Médicos del Colegio Médico son Pilatos, doble cara, violentaron el Estatuto del Médico Empleado, dice ministro.

El doctor Matheu, confirmó que “no se está considerando, ya se decidió se van a traer 86 especialistas cubanos”, se dice que hay muchos médicos desempleados, pero son generales y lo que se ocupa son especialistas.

Dijo que, por ejemplo, en el hospital de Puerto Lempira, no hay ningún cirujano y solo un ginecólogo en toda la Mosquitia, no hay especialistas y están descubiertas las plazas.

Además, dijo que sus colegas médicos están mal informados porque, ya están hablando de salario y ni en Salud sabe cuanto se les pagará a los cubanos, porque no es una negociación que hace la Secretaría.

Agregó que sus colegas, han dado declaraciones porque les ponen un micrófono, pero no porque sepan las cosas como son.

Seguidamente, dijo que a los hondureños hay que pagarles 15 meses de salario y una guardia aparte, y a los cubanos solo 12 meses y por jornadas completas.

Arremetió en contra de sus colegas anotando que el papel del Colegio Médicos ha sido andar haciendo huelgas, para nombrar médicos, porque piensan en sus intereses y no en los del pueblo.

“Hablan de que nosotros acabamos de contratar un montón y que no los distribuimos donde debería ser, la hacen de Pilatos, son doble cara el Colegio Médico violó el Estatuto del Médico Empleado, el cual ahorita ya no debe no debe de existir”.

De igual forma el ministro dijo que el CMH forzo a Salud a nombrar personal, con el decreto de nombramiento a personal sanitario que trabajo en la pandemia y ese es uno de los problemas para el pago.

“Es el Colegio Médico el que más problemas a dado”, se quejó que no le han ayudado, porque su papel ha sido hacer huelgas, y los médicos ni siquiera aceptan que los muevan de un centro a otro en la misma ciudad y en un hospital encontro el caso de un médico con “expediente rosado”, de tanta incapacidad.

Insistió que la contratación de los médicos cubanos se hace porque son los únicos que en este momento pueden venir a suplir los puestos de especialistas que se necesitan y en lugares donde los hondureños no quieren ir. LB