Rusia lanza miles de ataques en el sur de Ucrania pero no consigue tomar la iniciativa

Kiev.– Ucrania lanza cada semana entre 4,000 y 5,000 ataques en la zona sur del frente para intentar recuperar el territorio liberado por Ucrania, pese a lo que no consigue recuperar la iniciativa en esta parte del frente, afirmó hoy la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar.

“Que los rusos estén a la defensiva no significa que no estén atacando”, explicó Maliar, que dijo también que las fuerzas rusas están usando “cientos de miles de proyectiles” en estos ataques que, por ahora, no habrían dado su fruto.

La viceministra de Defensa explicó que “el sur es el principal frente” de la contraofensiva ucraniana. “Nosotros avanzamos, y ellos están a la defensiva”, dijo Maliar.

“Los rusos no quieren dejar los asentamientos liberados”, por Ucrania, dijo la política ucraniana sobre los intentos de las fuerzas de Moscú por recuperar lugares como Robotine, en la provincia suroriental de Zaporiyia, una localidad tomada recientemente por las fuerzas ucranianas.

“Aún tenemos que proteger las posiciones que hemos conseguido”, explicó Maliar, “porque intentan recuperarlas”. EFE

(ir)