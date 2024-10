Rüdiger sobre Lamine Yamal: «Da bastante miedo»

Madrid – Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, declaró que Lamine Yamal, delantero del Barcelona que con apenas 17 años ya es un referente en la delantera del conjunto blaugrana, «da bastante miedo» y subrayó que tiene un gran futuro.

«Solo tiene 17 años y es alucinante. El Barcelona tiene a un jugador que ojalá le respeten las lesiones porque nunca se le desea mal a nadie. Por suerte está sano y tiene un gran futuro por delante. Da bastante miedo», dijo el alemán en el podcast «The Insde Coop» en el que remarcó que el español, a pesar de su edad, ya ha sido campeón de la Eurocopa.

Sobre otro de los jugadores del momento, el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, Rüdiger le definió como «una bestia» y expresó que no se le puede dar espacio a la espalda porque «es muy peligroso».

«Soy un defensor de la vieja escuela que ama este tipo de batallas y especialmente con él porque es una bestia. No sé lo que come o lo que hace pero la fuerza que tiene es increíble», comentó.

«Con él, tienes que estar preparado para la batalla física y sobre todo no darle espacio a tu espalda porque es muy peligroso», añadió el alemán, que confesó que el argentino Sergio Agüero ha sido de los jugadores más difíciles de defender ya que le trajo «muchos dolores de cabeza».

Al ser preguntado por el jugador mas infravalorado, el central no tuvo dudas: «Mousa Dembélé, el del Tottenham, tenía todo. No he visto alguien más fuerte que él porque era como un muro y técnicamente no le afectaba la presión. Siempre podía sacar el balón aunque le persiguieran dos jugadores, no tenía problema». EFE