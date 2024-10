Romeo Vásquez presenta denuncia en el MP por persecución política

Tegucigalpa – El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, se apersonó este lunes en el Ministerio Público para interponer una denuncia por persecución política.

– Desde la semana anterior, el exjefe castrense anunció que la Fiscalía presentaría una acusación en su contra.

El general en retiro recordó que este gobierno ya ha querido interponer un requerimiento fiscal por dos casos: uno por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el otro por un supuesto intento de Golpe de Estado perpetrado por exgenerales de la FFAA.

Vásquez Velásquez declaró que le quieren interponer un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.

“Después de 12 años de no ejercer ninguna función pública, me informan que se me están abriendo líneas de investigación por lavado de activos”, declaróa periodistas.

Instó al gobierno, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no van a mancillar su honor y que lo defenderá hasta la muerte.

El exjefe castrense exhortó a la ciudadanía hondureña a estar alerta ante el falso requerimiento fiscal en su contra y afirmó que tiene documentaciones en el país y en el extranjero que demuestra su inocencia.

Por otro lado, exigió a las Fuerzas Armadas que se mantengan de manera neutral y no se alineen con ninguna ideología política.

Consideró como contraproducente para la democracia las declaraciones que brindó el fin de semana el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, de apoyar el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.

Señaló que la FFAA debe mantenerse en el centro, y no en la izquierda ni en la derecha. AG