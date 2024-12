Rodolfo Pastor asegura que sí participará en elecciones internas de Libre

Tegucigalpa – El precandidato a la alcaldía sampedrana Rodolfo Pastor de María y Campos reiteró a través de sus redes sociales que “No le voy a fallar. No les voy a mentir. No los voy a traicionar”, a todos los seguidores del Partido Libertad y Refundación (Libre), al tiempo que aseguró que sí va a participar en el proceso electoral interno de su partido.

¿Participaré en las elecciones primarias?, esa es la pregunta que más me han hecho en las últimas 24 horas, dijo el político a través de su cuenta de X.

Agregó que sé de la preocupación por lo ocurrido y las esperanzas momentáneamente truncadas por la confusión han generado incertidumbre.

“Mi respuesta es contundente, sincera y honesta: sí, voy a participar. Y no lo haré solo, lo haré junto a ustedes: quienes me han escrito con palabras de aliento, quienes han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo, quienes han alzado la voz en los medios de comunicación para defender la dignidad de esta precandidatura”, argumentó.

En ese sentido, dijo a todos sus seguidores que avanzaran juntos, con una participación democrática en el proceso primario del 9 de marzo, y lo haremos con la fuerza de la unidad y el compromiso.

Indicó que la “Alianza con las Bases” sigue firme, respaldada por el sólido apoyo del Movimiento Somos + y del Pueblo Organizado en Resistencia en el departamento de Cortés.

Agregó que la alianza no es un espacio cerrado; es un proyecto abierto para todos los que creen en la justicia, en la democracia y en la refundación. Esta es la alianza de las bases, de los barrios, de las asambleas populares. Es la alianza de los buenos. Es la voz de un pueblo Libre que no deja de soñar con un futuro diferente, con una patria digna, con una ciudad que sea ejemplo de unidad y esperanza.

Apuntó que este es el momento de demostrar que podemos hacer la diferencia, y lo haremos con hechos, con acciones y, sobre todo, con coherencia, porque este proyecto no se rinde, esta lucha no se detiene, y este pueblo no retrocede. IR