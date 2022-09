Robo en Infracnovi deja a invidentes sin equipo para capacitación

Tegucigalpa- Sin ningún rastro de los asaltantes que robaron todo el equipo de capacitación destinado para los no videntes del Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (Infracnovi), en Tegucigalpa.

En las últimas horas la institución privada sin fines de lucro, fue asaltada y los ladrones se llevaron computadoras especiales y todo el equipo de cómputo y hasta las sillas del lugar.

Personal del instituto lamentaron la situación porque han sido años para poder equipar el lugar y ahora los no videntes están sin equipo para su capacitación.

Es importante remarcar que se trata de equipo tecnológico adaptado para los no videntes.

No hay rastros de quienes realizaron el robo, porque el 9-1-1 no respondió al llamado, según testigos que relataron que se hizo la llamada de emergencia, pero las cámaras no están funcionando. LB