Rixi respalda a presidenta Castro, anuncia su lanzamiento en Santa Bárbara y critica a EEUU

Tegucigalpa – La precandidata oficialista Rixi Moncada mostró su respaldo a la presidenta Xiomara Castro luego de la decisión de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos, asimismo anunció para el 8 de septiembre el lanzamiento de su precandidatura en Santa Bárbara y aprovechó para acusar a Washington por injerencia en temas propios de Honduras.

– Llamó “doctor ingenuo” a Nelson Ávila y alardeó que ella ganó las elecciones pasadas desde el Consejo Nacional Electoral (CNE).

– “La dictadura ahí está cuidando su capital, son los mismos 25 que quieren seguir haciendo fiesta en este país”, aseveró.

– Qué podemos esperar del Poder Judicial, si hay 20 mil empleados, de esos la mayoría son producto de los 12 años de narcodictadura, toca desmontar, dijo.

La presidenciable ofreció este viernes una conferencia de prensa, en la que enfiló acusaciones contra el gobierno de Estados Unidos, de quienes dijo han avalado fraudes electorales en Honduras.

Respaldó la decisión de la mandataria Castro de eliminar la extradición con EEUU, al tiempo que cuestionó la reacción de “poderes fácticos” instalados en el país ante la determinación del Ejecutivo.

Aseguró que habrá elecciones el próximo año, pese a la pugna de poderes fácticos que quieren que se repita el escenario de 2009.

“Habrá elecciones y lucharemos como lo que hicimos en 2012, 2013, 2017 y 2021 para que las elecciones sean democráticas y transparentes”, discursó Moncada.

Disparó que “quien piense que los mensajes de la embajadora (Laura Dogu) no son una agresión, son apátridas, y en Libre no hay apátridas”.

Apuntó que EEUU tiene información sobre la preferencia del electorado hondureño y por ello tratan que impedir que se refleje la voluntad ciudadana en las urnas. “Nosotros no tenemos techo de vidrio”, se pavoneó.

En su larga comparecencia pública, la precandidata de Libre enfiló acusación tras acusación en contra de Washington y volvió a retrotraer lo ocurrido en 2009 cuando Manuel Zelaya fue depuesto del poder.

“No somos los mismos de 2009, tenemos una organización y reconocemos los patrones de desestabilización”, advirtió.

También tuvo palabras para el expresidenciable Nelson Ávila. “Doctor ingenuo, no sé si usted sigue siendo militante del partido Libre, pero las elecciones de 2021 no las defendió ninguna embajada, las ganó el pueblo y las defendimos nosotros, incluyendo su servidora desde el Consejo Nacional de Elecciones. ¿Ahora resulta, que nosotros debemos mandarle un ramo de flores y un diploma de reconocimiento a la embajada de EEUU porque nos aseguraron las elecciones de 2021. Usted ya está grande doctor Nelson Ávila, no se crea ese cuento de camino real que habla de un software salvó a Honduras…”, declaró.

Pidió al Ministerio Público que desate las redes de corrupción de jueces, policías, militares, políticos y empresarios que siguen operando en Honduras.

“Nos toca continuar de dónde venimos, de las calles”, puntualizó.

En otro tema, dijo que el lanzamiento de su precandidatura política a lo interno de Libre será el próximo 8 de septiembre en el barrio Las Galeras de Santa Bárbara. JS