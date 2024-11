Rixi Moncada celebra costoso evento político en Tegucigalpa

Tegucigalpa – “Y Chávez, y Fidel, y Cristina, y Evo, y Correa, nos extendieron sus brazos e hicieron volar al presidente por el mundo para reclamar y condenar aquel cruento golpe de Estado, ese es nuestro origen compañeros, el origen de la Resistencia, la consulta popular de la Cuarta Urna, desde esa época, desde esa fecha frente a la resistencia está el líder histórico señalando nuestro camino, allí está Manuel Zelaya Rosales”, expresó este domingo la precandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

– Las hienas, la oligarquía enfurecida, y los grupos de poder llegaron por su botín después del golpe de Estado, expresó Moncada.

En esos términos se pronunció Moncada en un evento político denominado “Conversatorio por la Unidad y la Próxima Victoria Popular”, organizado por el alcalde capitalino Jorge Aldana, en el Nacional de Ingenieros Coliseum ante centenares de personas que abarrotaron el inmueble.

Recordó que un día llegó el gobierno del Poder Ciudadano de la mano de Manuel Zelaya, “ese día llegó la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la matrícula Gratis, el cambio de la ‘intrincada’ fórmula de los combustibles para favorecer a los consumidores, también el aumento al salario mínimo, el reconocimiento del Estatuto del Docente y la consulta de la Cuarta Urna”, enumeró.

Subrayó con la consulta de la Cuarta Urna llegaron las hienas y los opresores que dieron el golpe de Estado de 2009. “Nos sacaron, nos persiguieron, nos humillaron”, dijo Moncada en el evento político transmitido como campo pagado en más de media docena de medios televisivos.

En cada momento cumbre del discurso de la candidata del oficialismo sonaba la canción: “…Honduras resiste la batalla, para que vuelva José Manuel Zelaya”, una infaltable melodía en todos los eventos de la presidenciable.

Discursó que el cambio comenzó el 27 de enero de 2022 y continuará con otro gobierno de Libre que ella encabezará. “Hoy me es más difícil pronunciarme porque no estoy en un debate con los que nos quieren exterminar, hoy estoy entre el pueblo, con el pueblo, de donde yo soy, de donde vengo, lo que siento y a lo que me dedicado con amor y justicia”, afirmó.

Dijo que la injusticia aplasta a una sociedad que quiere cambios y por eso escogió a la primera mujer presidenta de Honduras.

Moncada dijo que durante más de una década de persecución jamás se imaginó que estaría en ese lugar -como precandidata de Libre- rodeada del amor de la Resistencia Popular. “Hoy que me honran con esta oportunidad no los defraudaré”, articuló.

Al evento acudieron algunos diputados de Francisco Morazán, entre ellos Carlos Zelaya y Xiomara Hortensia Zelaya, así como altos funcionarios de gobierno, dirigentes del Partido Libre y el edil capitalino Jorge Aldana.

Una multitud de gente quedó afuera de las instalaciones del Nacional de Ingenieros Coliseum y siguieron el discurso de Rixi Moncada a través de pantallas gigantes instaladas para tal fin. Decenas de buses y vehículos oficiales se aparcaron a inmediaciones del complejo deportivo, donde hubo un derroche de recursos. JS