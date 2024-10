Rixi arremete contra la prensa, “hay mucho ataque al gobierno de estas corporaciones”, dice

Tegucigalpa – La precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada arremetió contra la prensa hondureña, pidió a sus simpatizantes “tener cuidado” con los que escuchan en radio y televisión y dijo que estas corporaciones atacan a diario al gobierno.

– Discursó que aspira a que las reformas constitucionales que se tienen que hacer se logren “sin andas sabaneando diputados para convencerlos. Ocupamos un Congreso fuerte que de paso al proyecto revolucionario de continuidad de la instauración de las bases del modelo socialista democrático”.

En esos términos se refirió la candidata del oficialismo para representar a Libre en las elecciones generales de noviembre de 2025, durante un evento político realizado el fin de semana en Marale, departamento de Francisco Morazán.

Según Moncada, el proceso de construcción de justicia tiene detractores, “aquí pido poner atención porque todos tienen un televisor o un radio en sus casas. Hay mucho ataque mediático, hay mucho ataque de las corporaciones que sostienen a diario o que intentan sostener a diario la mente de la gente diciendo en sus reportajes no hay medicamentos, no hay hospitales, no están atendiendo la gente, hay problemas con esta escuela, hay problemas de energía, hay un apagón por allá, hay otro problema económico por acá”.

La precandidata de Libre, subrayó que “todos los días cada vez que encendemos la televisión, es el gobierno de Xiomara Castro que en 26 meses, dice la mediática, no ha podido dar solución”.

Llamó a sus simpatizantes a ver “esa mediática de forma crítica, porque lo que no nos dice esa mediática es que los responsables de la tragedia, del destrozo del Estado, del saqueo de las arcas públicas durante 12 años siete meses fue la dictadura bipartidista que hizo las suyas en todos los espacios públicos del país. Eso no nos dicen los medios corporativos”.

La precandidata Rixi Moncada.

Moncada mencionó que los medios callaron que los hospitales móviles se presupuestaron y nunca vinieron, sin embargo en la práctica sí hubo una sobrevaloración de los dispensarios rodantes que llegaron al país, pero que por diferentes causas, entre ellas que no eran adecuados, no se utilizaron para atender a pacientes con COVID-19.

La aspirante presidencial enlistó que también que los medios corporativos callaron que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue saqueado, aunque gracias a investigaciones periodistas la población conoció que el megafraude al Seguro Social es uno de los más descomunales en la historia del país.

Siguió enumerando escándalos de corrupción, que según ella la prensa nunca denunció, pero que en la realidad fueron públicos a través de grandes despliegues periodísticos en Honduras.

En su discurso enfatizó que la cabeza de la dictadura está en prisión, pero el cuerpo continúa en las instituciones que administra el actual gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro.

Justificó que recién el Congreso nombró a los titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo “el Poder Judicial tiene 19 mil empleados, la Fiscalía 3 mil 500 empleados, sólo se ha cambiado las cabezas, el cuerpo está ahí, y toca desmontar la dictadura en todos sus niveles”.

Concluyó que los cambios serán posibles únicamente si Libre va unido a las urnas y gana su segundo mandato consecutivo. JS