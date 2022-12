Rivera destaca objetividad de magistrados por revocar medida de suspensión del cargo como diputado

Tegucigalpa – Este miércoles la Corte de Apelaciones determinó por unanimidad de votos revocar la medida que mantenía suspendido del cargo a Mauricio Rivera como diputado del Congreso Nacional, por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

-Esto me deja una lección aprendida, sé quiénes son mis amigos y quiénes no, sé que la política es sucia, pero es un desafío para hacer la diferencia y no dejarnos contaminar el corazón, refirió.

Rivera dijo en declaraciones a Radio América que los operadores de justicia “leyeron con objetividad todo el proceso y llegaron a la conclusión que no había tráfico de influencia, violencia contra la mujer, ni coacciones y nos llena de mucha alegría, lo tomamos con humildad”.

“Agradezco a Dios y al equipo de defensa, abogado Marlon Duarte, Katherine Galo y Abrahán Gúnera, así como a todos los colectivos del departamento de Choluteca y líderes de base que me acompañaron en la lucha por la justicia y la verdad”, subrayó el legislador.

Asimismo dio las gracias a la presidenta Xiomara Castro y al coordinador de Libre, Manuel Zelaya por siempre abrir las puertas de su despacho para hablar del tema y a la bancada de mi partido, les digo que me sumo nuevamente para seguir trabajando por la refundación.

“Lamento lo que pasó porque no existe forma de regresar al pasado donde se cometieron errores, debo decir que nunca fue una acusación por crimen, narcotráfico, corrupción, asesinato o lavado de activos, lo que hicimos fue una protesta para exigir el derecho de alguien”, dijo.

Concluyó diciendo que ha podido demostrar que no existe tráfico de influencia, la verdad salió a la luz, sin embargo ahora lo que toca es salir adelante y no dudamos que la verdad los iba a hacer libres, a los que hicieron escarnio y creyeron que estaba muerto solo les deseo lo mejor.

Es oportuno recordar que 12 de septiembre la Fiscalía solicitó procesar al parlamentario de Choluteca del delito de violencia contra la mujer y acciones en perjuicio de la delegada del programa Ciudad Mujer tras un violento suceso protagonizado en mayo.

Al respecto, Marlon Duarte, representante legal del legislador oficialista confirmó que “hemos sido notificados por parte de la Corte de Apelaciones de la resolución en la que deja sin valor y efecto la suspensión del cargo como diputado al señor Mauricio Rivera”. JP