Restringen viajes a Cayos Cochinos por ingreso de frente frío

Tegucigalpa – Josué Cruz, representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) en La Ceiba, informó hoy que a partir de este Jueves Santos se restringirá los viajes desde esa ciudad hacia Cayos Cochinos.

Lo anterior por una variación en el clima a causa del ingreso de un frente frío al territorio nacional.

Sin embargo, los viajes vía marítima desde La Ceiba hacia Guanaja y Roatán continuarán operando de manera normal.

Solo los viajes hacia Cayos Cochinos serán restringidos ya que quienes realizan esta ruta lo suelen hacer en lanchas pequeñas de menor calado que las que viajan a Roatán y Guanaja.

Solo las embarcaciones pequeñas corren riesgo por el oleaje, por lo que se restringirá el viaje hacia Cayos Cochinos, explicó Cruz.

No obstante, no se trata de una suspensión total, sino de una restricción y la misma será temporal cuando se presenten condiciones climáticas no aptas para lanchas de menor calado, acotó.

En ese orden, las personas que ya cuentan con reservaciones o piensan viajar hacia este destino deberán estar atentos a las informaciones climáticas y los boletines que emitan las autoridades al respecto. (RO)