Claman respeto a independencia de Nominadora de candidatos a magistrados de la nueva CSJ

Tegucigalpa – Varios sectores de la sociedad, entre ellos los propios políticos, demandaron respeto a las obligaciones establecidas en la ley para la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En esa vía se pronunciaron luego del escrito difundido por el presidente del Legislativo hondureño, Luis Redondo, denominado “La Verdad”, donde señala que la Junta Nominadora suplanta la voluntad popular y es a toda costa inconstitucional.

Redondo realizó la semana pasada la convocatoria para que las siete instituciones que componen la Junta Nominadora, nombren a sus representantes propietarios y suplentes antes del 31 de agosto.

Es importante mencionar que hace unos días el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial que rige el funcionamiento de la Junta Nominadora de candidatos para la próxima CSJ.

La diputada Maribel Espinoza.

No permitiremos que se viole la ley

Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que este instituto político no permitirá que se viole la Constitución de la República, tras conocer un documento divulgado por el titular del Congreso, Luis Redondo, respecto a la Junta Nominadora que seleccionará a los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Espinoza señaló que se trata de una opinión particular y no de la bancada de PSH, ya que se refiere al procedimiento de elección y ellos no eligen, solo evalúan a los candidatos.

“Respeto la opinión, pero no la comparto. Es un documento de justificación para lo que se hizo en el Congreso donde hubiese preferido no se eliminara la posibilidad a postularse a abogados que han representado a vinculados en el crimen organizado, siempre y cuando justificaran por qué tomaron la decisión de representarlos”, dijo Espinoza.

En ese sentido, la legisladora del departamento de Yoro, añadió que “todos los profesionales tenemos el derecho de representar a nuestros clientes, sin importar si se trata de alguien que haya infringido normas penales porque gozamos del derecho de independencia el cual nos permite elegir a nuestros clientes”.

Y consultada sobre las posibilidades de la existencia de un plan para eliminar la Junta Nominadora, sostiene que para lograr ese objetivo perverso “se tendría que romper el orden constitucional y violentar la Constitución de la República y eso desde el Partido Salvador de Honduras, no lo vamos a permitir”.

“Tienen mi compromiso personal de mantener posiciones coherentes, si bien tenemos una alianza política con Libertad y Refundación (Libre), pero hemos dado un mensaje que vamos a votar en contra de lo que no estamos de acuerdo”, concluyó.

Ley debe cumplirse

Luego de la convocatoria realizada por parte del Congreso Nacional de la República, para la conformación de la Junta Nominadora, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), consideró que la aplicabilidad de la Ley de la JN de magistrados a la CSJ debe realizarse de manera íntegra.

Agrega que la aplicación de la normativa debe ser, sin interpretaciones políticas o sectarias y fuera del contexto netamente legal, siendo esta su herramienta de trabajo por excelencia.

De igual forma el NIMD, pide a las organizaciones responsables de conformar la Junta Nominadora, tomar acciones con el fin de nombrar a sus mejores representantes, los cuales no deben de tener ningún interés específico más que aportar para una mejor justicia en el país, de tal manera de garantizar un proceso transparente y objetivo de evaluación y alistamiento.

Asimismo, sugiere elaborar un reglamento dentro de la Junta Nominadora que garantice un desarrollo óptimo de su labor, eficiente y sobre todo de alto nivel técnico, este punto es imperativo, subraya el Instituto Holandés.

Además, se debe definir desde una perspectiva técnica los criterios de evaluación, con herramientas cualitativas y cuantitativas que no dejen lugar al malestar y demérito de los participantes, siendo estos evaluados de manera objetiva y estandarizada.

Finalmente, desde el NIMD, remarcamos la importancia del diálogo como la principal herramienta para llegar a acuerdos y consensos, pues, la democracia se construye con diálogo”.

El exjuez Félix Ávila.

Exjuez discreta con posición de Redondo

El exjuez de sentencia, Félix Ávila, expresó este miércoles que no comparte la opinión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en relación a que la Junta Nominadora es inconstitucional.

Según el abogado Ávila, aunque el presidente del Legislativo no expresó abiertamente “estamos claramente ante una posición que está diciendo que la (Junta Nominadora) es inconstitucional».

Reitero que, aunque en el documento divulgado por el diputado presidente del Congreso no lo expresa de forma abiertamente, pero desde el momento que dice que es una distorsión de la democracia y que mediante la Junta se le quita facultades al CN, implícitamente dice que la JN es inconstitucional.

A criterio del juez el documento denominado “La Verdad” que ha puesto en el tapete público Luis Redondo, parte de una premisa errónea sobre que existe mandato del constituyente originario y pensar que una Junta Nominadora es contraria a la Carta Magna, cuando esta solo tiene la tarea de calificar y entregar una lista de al menos 45 candidatos a magistrados.

De igual forma, indicó que no es una delegación de funciones «con la Junta Nominadora el Congreso Nacional no está perdiendo ningún poder».

El congresista Germán Altamirano.

Junta Nominadora tendrá autonomía

La Junta Nominadora tendrá la libertad y la independencia para elegir el filtro de los aspirantes para la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró el diputado al Congreso Nacional, Germán Altamirano.

“Tiene la independencia, lo que hizo el Congreso Nacional fue poner las reglas claras, poner las cartas sobre la mesa, lo que no podíamos permitir era que hubiera un libertinaje en la Junta Nominadora”, defendió Altamirano.

Señaló que el filtro que otorgue la Junta Nominadora brinde que los nuevos magistrados sean idóneos en su compromiso de impartir justicia.

Altamirano explicó que con la nueva Ley de la Junta Nominadora se regular la normativa de escogencia de los magistrados y arrojar una mejor calidad en los participantes.

Recordó que la calidad de las últimas Corte Suprema de Justicia han dejado mucho que desear debido por el listado final que otorga la Junta Nominadora al Congreso Nacional.

El congresista por el Partido Liberta y Refundación (Libre), recalcó que la Junta Nominadora tendrá la libertad de hacer el filtro de candidato siempre y cuando se marquen en el contexto que les dio el Poder Legislativo para que puedan escoger a los mejores.

Lamentó que en elecciones pasadas se mandada una propuesta tan reducida al Congreso Nacional porque hubo negociaciones con anticipación.

En ese sentido, el diputado de Libre destacó que con la nueva ley permite las autopropuestas que causarán tener un poco más de opciones con los candidatos. PD