Respetamos la decisión de cada quien, Carlos Umaña sobre renuncia de Nasralla al PSH

Tegucigalpa – En relación a la renuncia del presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, el diputado Carlos Umaña, se pronunció al respecto y expresó que «respetamos la decisión de cada quien y la manera como quiera llegar a la silla presidencial».

El diputado de Cortés, aclaró que no forma parte del directorio del partido, y no tuvo detalles de la nueva decisión del presidente de PSH y otros compañeros que migrarán con él al Partido Liberal, de momento se conoció que tanto el presidente de la organización, como la vicepresidenta, Iroska Elvir, han decidido dejar su cargo.

No obstante, Umaña reiteró su postura de respeto hacia las decisiones individuales dentro del partido.

Agregó que, como persona, él en particular prefiere mantenerse en un lugar donde se respeten sus pensamientos y decisiones, y donde pueda votar conforme a los intereses nacionales, siempre apegado a la ley. «Ahí es donde me siento bien», afirmó.

Finalmente, Umaña subrayó que no se unirá a una institución que imponga cómo debe votar o cómo debe actuar: «No me voy a ir a una institución donde le dicen ‘así tiene que votar, así tiene que unirse’. Eso no puede ser». LB