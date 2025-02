Requerimientos con “fuerte golpe” a la corrupción para la otra semana, anuncia fiscal Zelaya que pide a políticos no pedirle favores

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya hizo un llamado a los políticos hondureños: “No me pidan audiencias para explicarles los casos, no utilicen mi nombre”.

– Hay requerimientos fiscales finalizados en un 95 % y la próxima semana daremos otro golpe fuerte a la corrupción en el país, anunció.

– “Sigo luchando por la justicia, aquí hay un Fiscal General del pueblo”, afirmó.

Enfatizó que “desde la ciudad de Las Colinas les digo, no me anden pidiendo audiencias como hasta ahora lo han hecho, no quiero tomar café para explicar un caso. El Ministerio Público lleva la persecución penal y si alguien tiene problemas que espere el requerimiento fiscal, así que les reitero, les digo a los amigos, no me pidan audiencias, no utilicen mi nombre”.

En torno a la flexibilización de medidas judiciales para el exdiputado David Chávez, refirió que son acciones que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia y que él como la cabeza del MP es respetuoso de las decisiones que apelará en las instancias que establece la normativa.

En el sonado caso del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, respondió que “he sido claro en el caso de este señor Carlos Zelaya, las investigaciones continúan y en estos días vamos a tener la citación y comparecencia de algunos que aparecen en el video para que nos expliquen qué pasó ahí”.

Señaló que utilizan el caso de Carlos Zelaya para atacar al MP, pero llegará hasta donde tenga que llegar y la historia lo juzgará.

En torno a las declaraciones de la diputada Maribel Espinoza que dijo que no había Fiscal General en Honduras, el titular de la Fiscalía externó que “sus posiciones son políticas, y a los políticos hay que tenerles cuidado cuando hablan. Hay muchos políticos denuncian temas que son de interés nacional, hay otros que utilizan al Ministerio Público para atacar. En algo quizás tenga razón la abogada, la respeto mucho, no tienen fiscal porque el fiscal es del pueblo, no pertenece a ningún grupo en específico”.

Dijo que la carga que tienen los fiscales “es increíble”, al tiempo que afirmó: “Hay buenos fiscales y hay otros haraganes, y andábamos detrás de los haraganes y corruptos, tenemos que llegar a ellos”.

Johel Zelaya visitó este jueves la sede del Ministerio Público en la ciudad de Danlí, El Paraíso, para conocer el trabajo de los fiscales en esa zona del oriente de Honduras. JS