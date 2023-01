Reportan varios heridos en enfrentamiento por invasiones de tierras en Atlántida

Tegucigalpa – Varias personas resultaron heridas este miércoles en un nuevo enfrentamiento entre grupos campesinos supuestamente invasores de tierras en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida.

Según se informó, las constantes invasiones de tierra están provocando despidos de los empleados en el corte y siembra de palma africana.

En ese sentido, un grupo de empleados se enfrentaron esta mañana con los campesinos que mantienen tomadas las tierras y que por dicha acción han iniciado una serie de despidos.

Los empleados piden no ser despedidos de sus trabajos ya que dejarían sin sustento económico a más a sus familias, por tal razón le piden a la presidenta Xiomara Castro apoyo para no ser despedidos de sus trabajos y que de un rotundo no, a las invasiones de tierras, problemática que presuntamente afecta a estos protestantes que trabajan en esa zona.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que han resultado heridas en el enfrentamiento.

La empresa Dinant confirmó que dos de sus colaboradores resultaron heridos e identificados como Carlos Roberto Castro Benítez de 37 años y Jonathan Josué Sosa Guitarro de 21 años.IR