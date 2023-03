Reportan nuevo sismo en norte de Honduras

Tegucigalpa – Este viernes se reportó un nuevo sismo en el norte de Honduras con una magnitud de 3.9 grados en escala de Richter, informó el Comité Permanente de Contingencias (Copeco)

El nuevo sismo se registró a las 7:17 de la mañana al norte de La Ceiba y suroeste de la isla de Utila, detalló la dependencia.

#Copeco Informa:



Esta mañana ocurrió un sismo de M. 3.9, con profundidad de 1 km, a 24.04 km al SE de Útila y 14.15 al N de La Ceiba, #PrevenirEsVivirHn pic.twitter.com/snUzx1g2kE — Copeco Honduras (@CopecoHonduras1) March 3, 2023

La profundidad del movimiento telúrico fue de un kilómetro, se informó.

No obstante, Copeco reportó que el nuevo sismo no se percibió entre la población y no se registraron daños materiales.

La actividad sísmica en Honduras ha estado activa en las últimas semanas con el registro de varios movimientos, la mayoría en el norte del país.

En la región centroamericana también se registra actividad sísmica activa durante los últimos días. (RO)