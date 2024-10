Reportan desaparición de tres menores en Comayagua

Comayagua – El Sistema Nacional de Emergencias 911 reportó este miércoles el extravío de tres menores de edad en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Según la publicación, las menores fueron vistas por última vez el domingo 7 de enero en la aldea El Porvenir, cerca del municipio de Ojos de Agua, Comayagua.

🗣️¡SE BUSCAN!



Cualquier información repórtela al 9️⃣1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/XvGaFFKTEt — 911Honduras (@911Honduras) January 10, 2024

Las menores fueron identificadas como Marleni Sagrario Acosta (14), Gabriela Guadalupe Acosta (12) y una sola con el nombre de Jeni (17).

El Sistema Nacional de Emergencias exhortó a la ciudadanía hondureña que si posee información sobre el paradero de las menores que llame al 911 para notificarlas.

Mientras que la madre de Marleni y Gabriela Acosta manifestó que sus hijas son menores de edad y que son “cipotas de familia” que nunca salen a las calles.

Mediante una entrevista al canal HCH, relató que sus hijas salieron con una joven de nombre Jeni, y le pidió “que las entregue, se arrepienta de cualquier intento que pretende hacer”.

“Son unas niñas que van a entrar al colegio, una acaba de salir de sexto grado, estoy preocupada que regresen a la casa y si están bien”, dijo la madre de las hermanas Acosta.

Contó que la joven de nombre Jenni es de la aldea de El Porvenir, le pidió permiso para que sus hijas la acompañaran a dejar una comida por un período de dos horas.

Dijo que la última vez que vio a sus hijas fue el domingo a las 5:00 de la tarde, que desde ese día no puede dormir, comer y está en la espera que haya una noticia o respuesta de su paradero.

“Si me están viendo, póngase la mano en la consciencia y que regresen, yo las amo, ellas saben que me he preocupado por su bienestar”, fue el mensaje que mandó su madre a sus hijas. AG