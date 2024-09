Renuncia de Carlos Zelaya “es un ejemplo”, dice Redondo que defiende el CN aprobó condena al golpe y no amnistía

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró en las últimas horas que este poder del Estado no aprobó una “Amnistía Política” sino un decreto que condena el Golpe de Estado ocurrido en 2009 y que este hecho no se vuelva a repetir.

“No existe una amnistía política, la única que existe es la del decreto después del Golpe de Estado de 2009”, manifestó a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Según él lo que hizo el Congreso Nacional fue aprobar un decreto de la condena al Golpe de Estado para que los hechos no se repitan, pero que ha sido mal llamada por personas que poseen una inclinación política.

Estas declaraciones las brindó tras ser consultado por lo señalado del Fiscal General, Johel Zelaya, que el decreto 04-2o22 es una ley, y que se pronunciará si es derogada.

Igualmente, se refirió a la renuncia de Carlos Zelaya como diputado tildándolo como un “ejemplo” en comparación a las demás personas que fueron señaladas por vínculos al narcotráfico y que están grabados en un vídeo.

Por otro lado, fue interrogado por una reunión que sostuvo con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y que aparece en el vídeo junto a Carlos Zelaya reunidos con narcotraficantes.

Redondo respondió que fue una invitación que le hizo el Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol) en junio del presente año en el municipio de Tocoa.

Contó que la coordinación de Cricol acordó con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, para entregarle las llaves del municipio, así como recibí un reglado del diputado Ricardo Elencoff de parte del club Real Sociedad.

“Yo me reúno con un montón de gente, aquí me reúno con diputados, me he reunido con más de 100 alcaldes en el Congreso Nacional”, aseveró. AG