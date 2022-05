Reformas a la Ley de Energía desmotiva a inversionistas para generar nuevos proyectos,  advierte Salomón Ordoñez

Tegucigalpa- Las reformas a la Ley General de Energía Eléctrica, es una continuación de lo que hizo el gobierno anterior que fue desmotivar a los inversionistas privados, nacionales e internacionales para participar en nuevos proyectos, sostuvo este lunes el exgerente de empresa estatal, Salomón Ordoñez.

-Desde hace tres años no hay inversión privada nacional ni extranjera en el país porque no pagaban.

El también asesor en temas energéticos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expuso que como productores van a respetar la ley una vez que salga publicada en La Gaceta, “nosotros si vamos a respetar la seguridad jurídica”, sostuvo.

Agregó que esto no quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que aprobaron, claro que se está en desacuerdo principalmente en la falta de inversión.

Recordó que hace unos tres años no han entrado contratos nuevos de inversión ya sea en energía renovable o térmicas porque no pagaban, todos saben la historia de 2018 donde no pagaban.

En ese sentido, reiteró que con este decreto lo que viene es la continuación de lo que hizo el gobierno anterior que fue desmotivar a los inversionistas privados nacionales e internacionales para que puedan participar en la creación de nuevos proyectos.

“Esto es preocupante porque no solo afecta a los productores actuales, nosotros vamos a revisar los contratos y estamos aquí, pero no estamos tan interesados en lo que viene”, arguyó.

Añadió que, es preocupante para el pueblo hondureño, porqué no hay motivación para la inversión, y sin inversión y generación de nuevos proyectos, no hay generación de empleo ni desarrollo.

Detalló que el decreto habla de que el sector privado debe esperar hasta que el gobierno haga sus propios proyectos para que los productores puedan invertir, lo que provocaría un problema hasta para el mismo gobierno, este proceso tomaría varios años y al no haber nuevas inversiones el resultado será problemas en el abastecimiento de energía.

En cuanto a la inversión programada el decreto prohíbe que los productores inviertan más que el Estado, “nosotros seguimos con los proyectos porque son a largo plazo independientemente del gobierno que este”, reiteró.

Ordoñez, sugirió a las autoridades que reconozcan los errores y que se corrijan esos puntos que perjudican al inversionista.

“Por qué no dejar que el sector privado tome el riesgo y el gobierno concentrarse en reducir las pérdidas que es lo que en realidad sacará de la crisis a la estatal eléctrica» cuestionó el experto.

Porque si no se toman las medidas con la reducción de las pérdidas la ENEE seguirá «desangrándose”, advirtió.

Finalmente, dijo que la titular de Finanzas (Rixi Moncada) les informó que ya están buscando los fondos; no obstante, si no se reducen las pérdidas de nada sirven los fondos que están buscando para inyectar a la estatal eléctrica.

IR