Reflejo del sol también causa daño, advierten médicos a hondureños

Tegucigalpa – No sólo se trata de usar bloqueador y lentes en el verano, quizá lo más dañino para algunos puede ser el reflejo del sol, advirtió hoy a los hondureños el médico Francisco Maldonado.

Explicó que lo que más causa daño a la piel y a la visión son los rayos ultravioleta conocidos como rayos UV, pero estos no se ven.

Es ahí donde se puede caer en la confianza y como no se ven no protegerse. Algunas personas que no están expuestas al sol piensan que están protegidas, razonó el galeno.

Sin embargo, el simple reflejo del sol puede causar daños a una persona incluso si esta se encuentra bajo sombra, señaló.

En ese orden, exhortó a tomar todas las medidas de prevención como uso de bloqueador, usar sombrero o gorra y lentes con protección UV para los ojos.

En el caso del bloqueador solar se debe usar cada dos horas ya que el clima en Honduras es variado, apuntó.

También se recomienda el uso de bloqueador cada dos horas si se está en contacto con el agua en alguna piscina o el mar, agregó.

Los daños más frecuentes por los rayos del sol son quemaduras en la piel y pérdida de visión, zanjó. (RO)