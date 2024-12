Reducción en estadísticas no significa menos violencia, reflexiona criminólogo

Tegucigalpa – El criminólogo Wilfredo Rubio explicó este martes que si bien las estadísticas se pueden usar para decir si sube o baja el rango de homicidios, pero hay que ver el por qué. Y agregó que “no solo que baje una estadística significa menos violencia, significa menos muertes pero no menos violencia”.

El especialista en criminología explicó que la violencia está vinculada a otros factores, y mencionó la percepción como un factor determinante. “No solo es que la estadística sea la única herramienta objetiva, también buscar elementos de cualidad”.

“Violencia existe, ¿hay control de las estructuras criminales en el país o no hay control? ¿Se ha detenido a los cabecillas, se han desarticulado bandas importantes o peligrosas? ¿Se ha combatido la extorsión y las consecuencias que tendría el país con solo combatir ese delito?”, cuestionó.

Para Rubio, la salida del país de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva a causa de amenazas e intimidación, según la denuncia de la propia funcionaria podría incluso provocar un pánico generalizado.

Esta salida de un alto funcionario responsable de la seguridad en el país, “puede tener una influencia negativa, el mensaje es definitivamente negativo”.

“Ella como funcionaria tiene la obligación tanto de denunciar como de ser transparente, no solo decir me voy porque me amenazaron, lo más correcto como funcionario, es que si ella va a dejar el cargo debe dejar claro bajo qué circunstancia”, explicó. VC