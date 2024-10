Redondo ha hecho peores cosas que Mauricio Oliva, “no puede moderar, sigue órdenes a ciegas”: Valle

Tegucigalpa – La ahora diputada liberal, Beatriz Valle aseguró que el actual jefe del Poder Legislativo, Luis Redondo, ha hecho cosas peores que su antecesor Mauricio Oliva, además que no puede moderar el Parlamento y que sigue órdenes a ciegas.

– “Algo huele mal y raro por estas nuestras Honduras”, expresó Valle.

La exembajadora en Canadá, recordó que en varios posteos de febrero de 2022, advirtió la incapacidad de Redondo para lograr consensos en ese poder del Estado.

Culpó a Luis Redondo de desconocer el diálogo y calificó el actual Congreso “como el peor de la historia”.

“Yo lo advertí y no es por bruja, pero lean los tuits (X ahora) febrero 2022… LR es INCAPAZ y definitivamente no es transparente y ha hecho cosas peores que Mauricio Oliva. No puede moderar porque no conoce el diálogo, solo sigue órdenes a ciegas. El peor CN de la historia de HN”, escribió en su red social X.

La congresista Valle cuestionó que “en Honduras no hay ningún respeto por la independencia de poderes, la República, la Constitución. De manera que, no hay respeto por nada. El gobierno lejos de dar un buen ejemplo atenta contra la débil institucionalidad que tenemos. Qué pena”.

En las últimas horas, el presidente del CN suspendió la sesión del pleno para no otorgarle la palabra a la bancada nacionalista que pretende llamar a interpelar al jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández por sus declaraciones en torno a la Ley Tributaria.

Desde el Ejecutivo han calificado la intentona nacionalista como una clara intención de debilitar a las FFAA y con ello promover un golpe de Estado tal como ocurrió en 2009.

Mientras, desde la oposición le responden al gobierno que sea más creativo y que lo único que pretenden en disuadir la atención de la población que reclama por temas urgentes como la generación de empleos, la instalación de una misión internacional anticorrupción y mejoras las condiciones de vida de la población. JS