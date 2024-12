Red de Diputados deriva en 200 líneas con centenares de congresistas involucrados, adelanta jefe de UFERCO

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad Fiscal Especial de Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos reveló que el caso Red de Diputados deriva en 200 líneas de investigación, de las que 35 al menos ya están iniciadas por ese ente acusador del Estado.

– Más de 200 diputados, entre suplentes y propietarios, son investigados por el MP.

– Hay persecución contra los saqueadores del país, pero no se trata de tintes políticos. “Si no quieren que se llame persecución política, no se apropien de los fondos del Estadio”, aseveró Santos.

– Se prevé que en lo que resta del año se presentará otra acusación de la Red de Diputados, adelantó el fiscal de UFERCO.

Agregó que fueron informados que en una vivienda en Valle de Ángeles se escondía información valiosa sobre el caso Red de Diputados, por lo que este fin de semana se realizaron allanamientos obteniendo algunos dispositivos, sin embargo se comprobó que otros fueron destruidos.

“Se logró rescatar algunos discos duros y otra documentación que servirá para las investigaciones que estamos realizando. En la operación no se detuvo a nadie porque sólo había una familia que era la que resguardaba la vivienda”, pormenorizó en una entrevista con la radio HRN.

Citó que en la actualidad la UFERCO documenta cinco líneas que involucran a diputados, no obstante sólo el caso Red de Diputados puede derivar en 200 líneas con 370 investigados, pero unas 35 acusaciones ya están avanzadas con al menos 200 congresistas y excongresistas entre sus principales protagonistas.

El fiscal Luis Javier Santos.

Santos adelantó que la idea es presentar todas las líneas de investigación en acusaciones contra los presuntos responsables de cometer ilícitos. “La línea que se vaya concluyendo se hará el requerimiento fiscal ante los juzgados”, añadió.

Describió que el caso Red de Diputados fue el mismo que inició la desaparecida MACCIH en 2017.

Recordó que cuando la MACCIH investigaba este descomunal caso, en ese mismo momento algunos personajes continuaban con el saqueo a las arcas públicas a través de ONG’s.

Aseveró que Honduras requiere de una Misión Internacional Contra la Corrupción (CICIH), pero prefirió no referirse hasta no conocer qué facultades tendrá en el caso que se instale en el país.

El fiscal Luis Javier Santos.

El funcionario fiscal explicó que al menos cuatro unidades del Ministerio Público se dedican a investigar corrupción, por lo que todos los días documentan los casos para ser presentados en los tribunales.

Además, informó que UFERCO conoce al menos otros 50 expedientes diferentes a la Red de Diputados, y cada uno deriva en otras líneas que involucran a centenares de personajes políticos.

El jefe de UFERCO enfatizó que no existe persecución política en los casos que se investigan y que ese es un argumento de los acusados.

“Se habla de persecución política, nosotros perseguimos a los que han saqueado al país. Políticos siempre habrá en estos casos porque son los que ocupan los cargos y los que cometen los actos de corrupción. Hay falacia en sus aseveraciones, si no quieren que se diga persecución política que no se apropien de los fondos del Estado”, arguyó el fiscal Santos.

El jefe de UFERCO.

Puntualizó que en el caso de todos los diputados que se han llevado a los tribunales, los dineros se depositaban en sus cuentas personales, “y fuimos más allá todavía y algunos los gastaron en situaciones personales, incluso uno sacó a una persona que estaba en casa de citas y se la había llevado a un apartamento y lo pagaba con esos subsidios. Hay otros que pagaban las hipotecas de sus casas, compraban carros, pagaban tarjetas de crédito de sus hijos y sus esposas”.

Finalizó asegurando que con base a los recursos asignados a esa unidad se seguirán documentando los expedientes, se prevé la presentación de un nuevo requerimiento para lo que resta del año. JS